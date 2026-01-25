Domeniche pedonali, oggi a Certosa: via Dandolo chiusa alle auto dalle 14 alle 18

Genova. Le “Domeniche pedonali” arrivano a Certosa, in Valpolcevera. Oggi, domenica 25 gennaio, dalle 14 alle 18 via Dandolo, che collega via Jori e via Canepari, sarà chiusa al traffico e diventerà teatro di un ricco programma di iniziative, coordinate dal Municipio e offerte da alcune associazioni.

In via Dandolo sono previste esibizioni di artisti di strada e di piccoli atleti ed atlete della ASD Dinamic Gym; si potrà visitare una mostra fotografica sulla storia della Valpolcevera allestita dalla APS Amici di Villa Pallavicini con figuranti in costume; partecipare alle dimostrazioni di primo soccorso tenute dalla Pubblica assistenza Croce Rosa Rivarolese e i più piccoli potranno salire a bordo delle moto e delle auto utilizzate dai carabinieri.

“Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa, facendo squadra con tante associazioni del nostro territorio per offrire ai nostri concittadini, specie i più piccoli, l’occasione di trascorrere qualche ora in compagnia in un luogo che abitualmente non si presta alla socialità – sottolinea il presidente del Municipio Valpolcevera Michele Versace – Invitiamo le famiglie della zona ad accorrere numerose in via Dandolo per non perdersi le tante iniziative messe in campo per far divertire grandi e piccini”.

“Dopo il grande successo di due settimane fa in via Pendola, a San Fruttuoso, con la partecipazione di centinaia tra cittadine e cittadini ci auguriamo che anche la “Domenica pedonale” a Certosa sia un’opportunità di vivere in maniera diversa lo spazio pubblico”, è l’auspicio degli assessori comunali Francesca Coppola (Urbanistica) ed Emilio Robotti (Mobilità).

Per consentire lo svolgimento delle iniziative programmate, dalle 7 alle 19 di oggi, nel tratto di via Dandolo fra via Jori a via Canepari, sarà vietata la sosta con rimozione forzata, mentre dalle 13 alle 19, e comunque sino a cessate esigenze, ci sarà il divieto di circolazione per tutti i veicoli. —