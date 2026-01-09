  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Urbanistica

Domeniche pedonali, domenica 11 gennaio il test a San Fruttuoso e Nervi

In via Pendola, nel municipio Bassa Val Bisagno, varie iniziative per famiglie. In via Sala, nel Levante, apertura straordinaria di alcuni negozi. Ecco come cambia la viabilità

pedonalizzazione via pendola comitato san fruttuoso

Genova. Un pomeriggio a piedi per cambiare lo sguardo sulla Città e sui quartieri, sensibilizzando le persone sull’importanza di muoversi in maniera sostenibile, limitare il traffico veicolare e, soprattutto, valorizzare e vivere in maniera diversa lo spazio pubblico.

Domenica 11 gennaio appuntamento a San Fruttuoso e Nervi con le “Domeniche pedonali“, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova in collaborazione con i municipi cittadini per la pedonalizzazione, in via sperimentale e temporanea, di alcune aree urbane.

Via Pendola, a San Fruttuoso, tra le ore 14 e le ore 19 farà da palcoscenico ad una ricchissima rassegna di eventi e iniziative rivolte alle famiglie tra giochi di animazione, laboratori creativi e teatrali per bambini, attività motorie e sportive organizzate dal Municipio III Bassa Val Bisagno in collaborazione con numerose associazioni locali.

In via Sala a Nervi, dalle 14 alle 18, grazie alla sinergia tra Municipio IX Levante e Civ, è prevista l’apertura straordinaria di alcune attività commerciali che “accompagneranno” la passeggiata di clienti e visitatori verso i parchi e i musei della delegazione.

«Le “Domeniche pedonali”, concertate con i municipi cittadini, sono progettate per cambiare temporaneamente, e in via sperimentale, la destinazione d’uso di spazi pubblici abitualmente destinati al transito e alla sosta di veicoli privati – spiegano l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti e l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti Francesca Coppola –, trasformandoli per un giorno in luoghi più accoglienti, protetti, vivibili e vissuti attivamente dalla cittadinanza attraverso attività di socializzazione e aggregazione, organizzate con il fondamentale supporto delle realtà associative locali».

«Con le “Domeniche pedonali” – aggiungono Robotti e Coppola – è iniziato un percorso che vogliamo condividere con cittadine, cittadini, attori economici e sociali di ogni singolo territorio: più avanti analizzeremo, insieme ai municipi e a tutti i soggetti interessati, l’impatto prodotto sulle varie comunità, per valutare congiuntamente l’opportunità di dare più ampio respiro al progetto. Nel frattempo, invitiamo la cittadinanza e in particolare le famiglie partecipare a questa iniziativa, che siamo convinti – come dimostrano le pedonalizzazioni realizzate in precedenza a Genova e non solo – possa migliorare in maniera significativa la qualità della vita delle persone, rafforzare l’identità locale, incrementare le relazioni sociali e stimolare il circuito commerciale nei quartieri».

COME CAMBIA LA VIABILITÀ 

Via Pendola:

– dalle 14.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione.

– dalle 12.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

 dalle 14.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

per consentire l’accesso ai passi carrabili situati in via Paggi, nel tratto compreso tra via Casoni e via Pendola e tra via Pendola e via Torti, viene istituito il divieto di circolazione in via Paggi all’intersezione con via Casoni e via Torti, con diritto di accesso ai varchi carrabili solo ai veicoli autorizzati.

Via Salavia Sant’ilarioviale Franchini:

– via Saladalle ore 14.00 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di circolazioneeccetto per i veicoli diretti/provenienti dalle proprietà laterali carrabili per i quali sarà consentito il transito scortato/anticipato da personale volontario/di Polizia Locale.

– via Salastalli di sosta presenti all’altezza dei civici 16r, dalle 14.00 alle 19.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta e fermata, con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti.

– viale Franchini, nel tratto tra via Campostano e piazza Pittalugatra le 14.00 e le 19.00:

senso unico alternato.

– via Sant’Ilario, nel tratto compreso tra via Donato Somma e largo Bassanitetra le 14.00 e le 19.30 e comunque fino a cessate esigenze:

inversione del senso di marcia.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.