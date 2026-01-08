Domenica torna il cimento invernale a Boccadasse per sostenere la Croce Bianca Genovese

Genova. Domenica 11 gennaio alle ore 12.00, presso la spiaggia di Boccadasse, torna il tradizionale appuntamento con il cimento invernale organizzato in favore della Croce Bianca Genovese dal Rotary Club Genova San Giorgio e da Inner Wheel Genova Sud Ovest, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Genova Medio Levante.

I coraggiosi partecipanti – l’anno scorso furono una quarantina – si raduneranno in spiaggia alle ore 11.40 per entrare in mare a mezzogiorno in punto.

Gli unici requisiti richiesti sono voglia di stare insieme, spontaneità, amicizia, audacia e un pizzico di follia, ma soprattutto voglia di contribuire ad un progetto concreto: durante l’evento saranno raccolti fondi a favore della Croce Bianca Genovese per l’acquisto di dotazioni invernali da utilizzare nei servizi di emergenza sanitaria territoriale e nei servizi sociali in favore della cittadinanza.

La partecipazione è aperta a tutti, naturalmente prestando attenzione alle proprie condizioni fisiche e a quelle meteomarine (al momento previste buone): saranno ammesse mute da sub, cuffie e abbigliamento super goliardico per rallegrare ulteriormente la giornata. Chi non intendesse partecipare come nuotatore, sarà naturalmente benvenuto come spettatore e soprattutto come sostenitore.

Al termine della manifestazione verranno offerte ai partecipanti focaccia e bevande calde presso i locali della Pro Loco Maris Boccadasse, che offrirà i propri locali come punto d’appoggio.

Saranno presenti rappresentanti degli organizzatori e delle istituzioni e, naturalmente, una squadra della Croce Bianca Genovese curerà l’assistenza sanitaria.

Verranno inoltre svolte alcune dimostrazioni di soccorso in spiaggia.