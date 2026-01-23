Divulgazione scientifica, torna il corso d:cult: posti per 30 laureati under35

Genova. Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione in divulgazione scientifica del patrimonio culturale d:cult, promosso da Ianua, la scuola superiore dell’Università di Genova per l’anno accademico 2025/2026. . Sonoper l’anno accademico 2025/2026.

Giunto alla sua terza edizione, d:cult si conferma come un percorso unico nel panorama nazionale, dedicato alla formazione di professionisti della divulgazione culturale, capaci di operare all’incrocio tra ricerca, didattica, comunicazione e progettazione culturale.

A guidare il corso è il nuovo direttore, Leo Lecci, che porta in d:cult una visione fortemente interdisciplinare e attenta al dialogo tra patrimonio storico, sperimentazione artistica e contemporaneità. Sotto la sua direzione, il corso potenzia l’approccio laboratoriale e progettuale, valorizzando il confronto tra ambiti diversi – dall’arte alle scienze umane, dalla comunicazione alla pedagogia, dall’economia della cultura alle nuove tecnologie – e favorendo lo sviluppo di competenze concrete e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro culturale.

Il piano didattico prevede 250 ore di didattica, articolate in lezioni frontali, workshop, sopralluoghi ed esperienza in azienda, e la realizzazione di un project work finale. Le attività si svolgeranno indicativamente tra aprile e luglio 2026, con un impegno medio per le lezioni di circa 20 ore settimanali, da martedì a sabato, con una fascia oraria pomeridiana e serale, per agevolare i lavoratori.

Con la partecipazione di docenti e professionisti di alto profilo, il programma didattico affronta temi che spaziano dalla divulgazione dell’arte e dell’archeologia, all’arte contemporanea e ai musei digital-first, dall’accessibilità e public engagement alla narrazione del patrimonio immateriale, fino all’uso delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nella mediazione culturale. Ampio spazio è riservato alle pratiche artistiche e performative, allo storytelling, alla voce, al corpo e alla scrittura come strumenti di racconto della ricerca e del patrimonio.

D:cult è rivolto a giovani laureati under 35, provenienti da tutta Italia. I posti disponibili sono 30. La selezione avverrà tramite valutazione del curriculum e colloquio conoscitivo.

La quota di iscrizione è pari a 3000 euro, interamente rimborsabile al termine del corso. Per i residenti in Liguria si potrà prevedere la possibilità di richiedere i voucher regionali “Specializzarsi per competere 2026”, in via di attivazione per la prossima primavera. Per candidati provenienti da fuori regione sono inoltre previste borse di studio e rimborsi, messi a disposizione dai partner del progetto.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a martedì 24 febbraio 2026, entro le ore 12.00. Il bando completo e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ianua.unige.it.