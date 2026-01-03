  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

Davagna, frontale auto-furgone sulla statale della Val Trebbia: tre feriti e strada chiusa

Tutti in codice giallo tra San Martino e Galliera, necessaria la bonifica della carreggiata

Ambulanza, automedica

Davagna. Tre feriti e strada chiusa: è il bilancio dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio, poco prima delle 14.00, sulla strada statale 45 della Val Trebbia nel territorio comunale di Davagna.

Per cause da chiarire un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Croce Azzurra di Bavari, Croce Verde di San Gottardo (sezione Burlando) e Pubblica Assistenza Molassana oltre all’automedica. Due persone sono state portate all’ospedale San Martino, un’altra al Galliera, tutte in codice giallo con diversi traumi non gravi.

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e i rilevi, la polizia locale ha chiuso la strada e il traffico è stato provvisoriamente deviato lungo la viabilità alternativa.

Necessario l’intervento dei tecnici Anas per la bonifica della carreggiata, visto che i mezzi coinvolti hanno disperso un’abbondante quantità di sostanze oleose sull’asfalto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.