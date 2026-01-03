Davagna, frontale auto-furgone sulla statale della Val Trebbia: tre feriti e strada chiusa

Davagna. Tre feriti e strada chiusa: è il bilancio dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio, poco prima delle 14.00, sulla strada statale 45 della Val Trebbia nel territorio comunale di Davagna.

Per cause da chiarire un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Croce Azzurra di Bavari, Croce Verde di San Gottardo (sezione Burlando) e Pubblica Assistenza Molassana oltre all’automedica. Due persone sono state portate all’ospedale San Martino, un’altra al Galliera, tutte in codice giallo con diversi traumi non gravi.

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e i rilevi, la polizia locale ha chiuso la strada e il traffico è stato provvisoriamente deviato lungo la viabilità alternativa.

Necessario l’intervento dei tecnici Anas per la bonifica della carreggiata, visto che i mezzi coinvolti hanno disperso un’abbondante quantità di sostanze oleose sull’asfalto.