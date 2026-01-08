Danneggiano le moto parcheggiate in Albaro, denunciati tre ragazzini di 16 anni

Genova. Stavano danneggiando gli scooter parcheggiati in via Zara, nel quartiere di Albaro. Poco dopo sono stati rintracciati e denunciati dalla polizia. Protagonisti tre ragazzini di 16 anni, due del posto e uno straniero.

L’episodio è accaduto nella notte tra lunedì e martedì scorsi, quando i tre sono stati segnalati con una chiamata al 112.

Le volanti della polizia, dopo un breve giro nelle vie limitrofe, hanno rintracciato e fermato i tre minori, corrispondenti alla descrizione fornita dal richiedente, mentre correvano in direzione di corso Italia.

Condotti in questura, a seguito di accertamenti, è emerso che due di loro avevano precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo gli atti di rito, i tre giovani sono stati affidati ai genitori. Il bilancio è di quattro moto danneggiate.