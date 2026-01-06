Dal 7 gennaio tornano i cantieri sulle autostrade liguri. E in via Pra’ arrivano due autovelox

Genova. La Befana a Genova e in Liguria non porta solo il carbone ma anche gli aumenti (già scattati gli aumenti dell’1,5% come nel resto d’Italia) e i cantieri più impattanti in autostrada, che erano stati rimossi proprio per le festività natalizie. I cantieri sulle autostrade liguri saranno riallestiti tra domani, 7 gennaio al 12 gennaio. L’accordo con i concessionari è che saranno nuovamente rimossi per le festività pasquali.

Il cantiere più a rischio maxi ingorghi riguarda l’intervento di ammodernamento della galleria Fornaci, tra gli svincoli di Spotorno e Savona in direzione Savona, sulla A10 Savona-Ventimiglia nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno. I lavori prevedono anche la demolizione della carreggiata autostradale e comporteranno l’attivazione di uno scambio di carreggiata per tutta la durata dell’intervento, con la chiusura della galleria in direzione Savona. Sempre lo stesso concessionario proseguirà le attività di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico dei viadotti tra gli svincoli di Altare e Savona.

Sulla A7, gestita da Aspi, proseguono i lavori (e gli scambi di carreggiata) sulle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord e la riqualificazione delle barriere tra Busalla e Ronco Scrivia.

Sulla A26 dal 12 gennaio ripartono i lavori di ammodernamento tra Voltri e Ovada con scambio a bretella che attualmente interessano il tratto tra Masone e Ovada.

Sulla A12, dal 12 gennaio partono i lavori di ammodernamento degli impianti nella galleria Santa Giulia tra Lavagna e Sestri Levante. Chiusa sino al 28 febbraio l’uscita per Chiavari da Livorno per la riqualificazione delle barriere.

A Genova in via Pra’ attivi due nuovi autovelox

I due dispositivi fissi per il controllo della velocità sono stati installati nelle immediate vicinanze del civico 1A e del civico 70. L’intervento ha l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incidenti e di migliorare le condizioni di sicurezza lungo un’arteria particolarmente trafficata del ponente cittadino. Gli autovelox che attivi da domani sono in grado di monitorare i transiti in entrambe le direzioni di marcia, rilevando con precisione la velocità dei veicoli che procedono sia verso levante sia in direzione ponente.

Su questi tratti vige il limite massimo di 50 km/h, che gli utenti della strada sono invitati a rispettare per contribuire alla tutela propria e altrui. L’installazione è stata autorizzata dalla prefettura di Genova e si avvale di strumentazioni approvate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento rientra nelle azioni promosse dalla polizia Locale per consolidare una cultura della sicurezza, favorire comportamenti responsabili e ridurre in modo significativo le situazioni di potenziale pericolo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la polizia locale al numero 010.5577949, attivo nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13; martedì e giovedì dalle 12.30 alle 18.30.