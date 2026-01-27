Dal 28 gennaio al 6 febbraio chiusura notturna della galleria Mameli

Genova. Da domani, mercoledì 28 gennaio, al 6 febbraio, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione delle facciate, in Galleria Goffredo Mameli, nella fascia oraria notturna 21.00/5.00 viene istituito il divieto di circolazione veicolare.

Tutti i giorni, tranne sabati e festivi, il transito sarà consentito, oltre ai veicoli afferenti alle lavorazioni, ai mezzi di soccorso e ai bus AMT.

Gli itinerari alternativi

Coloro che da Largo Josemarìa Escrivà devono dirigersi verso la Foce, possono percorrere via Giovanni Amendola e Via Nizza.

Chi da Via Barabino deve raggiungere Largo Josemarìa Escrivà, può transitare da via Casaregis in direzione sud, corso Italia e via Piave oppure, in alternativa, piazza Palermo, via Monte Suello, via Trebisonda, rotonda Cereti, via Nizza e via Giovanni Amendola.