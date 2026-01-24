“Da quaggiù si vede il cielo”, lo spettacolo per i più piccoli in occasione della Giornata della Memoria 

Genova. In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, il Teatro dell’Ortica presenta, domenica 25 gennaio 2026 alle ore 16.30, la sua ultima produzione Da quaggiù si vede il cielo, scritto, diretto e interpretato da Ilaria Piaggesi. L’opera, al debutto, è rivolta a un pubblico di bambini tra i 5 e i 12 anni, affronta il tema della memoria storica attraverso una narrazione poetica e accessibile. Lo spettacolo fa parte della stagione dedicata alle famiglie “Fiabe fuori dal centro”.

La vicenda si snoda su due livelli narrativi che si intrecciano con delicatezza. La protagonista è una giovane adolescente, inizialmente restia ad affrontare un compito di storia. Tuttavia, non appena inizia a sfogliare vecchi articoli di giornale, la resistenza lascia il passo alla curiosità: la ragazza viene trasportata nella vita di un gruppo di bambini che, in fuga da un paese devastato dalla guerra, intraprendono un cammino coraggioso verso la speranza.

”Il cuore dello spettacolo risiede in una storia reale, veramente vissuta da questi personaggi – spiega la regista e interprete Ilaria Piaggesi – Attraverso la lettura di questi frammenti di passato, la protagonista trasforma il proprio punto di vista sulle cose. È il racconto di come i bambini, in un mondo brutalizzato dalla violenza degli adulti, riescano a organizzarsi e a farsi forza per provare a costruire un futuro migliore”.

L’allestimento sceglie la strada della semplicità e della pulizia scenica, rinunciando a scenografie invadenti per privilegiare la forza della parola e l’immaginario degli spettatori. La storia diventa così uno strumento vivo, non solo per ricordare ciò che è stato, ma per offrire ai più giovani ideali di pace e solidarietà su cui fondare il proprio domani.