Da associazione a fondazione, una nuova rotta per i promotori del Musei del Mare a trent’anni dalla nascita

Genova. Si è svolta ieri, mercoledì 21 gennaio, l’Assemblea Generale che ha deliberato la trasformazione dell’Associazione Promotori del Mare in Fondazione di Partecipazione ETS. Un passaggio necessario alla luce della riforma del Terzo Settore e della cessazione delle Onlus a fine 2025, una scelta di continuità e visione, maturata dopo un percorso di confronto, per rafforzare l’azione dell’ente e il dialogo con le Istituzioni, nel pieno rispetto della missione statutaria.

«La nostra associazione vive e cresce grazie all’energia delle persone che la compongono, alla qualità delle relazioni che sappiamo costruire, alla capacità di sviluppare nuove idee e di attrarre nuove energie. Il passaggio a Fondazione è anche un modo per aprirsi maggiormente a nuove opportunità e accogliere altri in questo speciale impegno» – dichiara il Presidente, Maurizio Daccà.

«Questa trasformazione ci consentirà di valorizzare maggiormente le competenze maturate in questi anni, rendendo ancora più efficace il nostro contributo alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale marittimo. Ci tengo a ringraziare il nostro Consiglio Direttivo per il supporto, l’impegno e la fiducia dimostrati e tutti i Presidenti che si sono susseguiti in questi trent’anni, sicuramente è anche grazie a loro se siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo» – sottolinea il Segretario Generale, Anna Dentoni.

Una nuova rotta che unisce rinnovamento e continuità, il naturale prosieguo di una missione che punta a promuovere e tutelare il patrimonio culturale marittimo che da trent’anni rappresenta il cuore della loro azione, un percorso avviato con la nascita del Padiglione del Mare e continuato con il Galata Museo del Mare e l’Istituzione Mu.MA.