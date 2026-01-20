Cus Genova: due successi nella pallavolo, bene anche basket e rugby maschile

Genova. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Rugby: maschile vincente contro il Rugby Ivrea in Serie B, femminile sconfitta in casa dal Rugby Riviera in Serie A. Vittoria casalinga per il CUS Basket contro il Basket Golfo dei Poeti in DR1. Doppia vittoria in Serie D per le due prime squadre del CUS Volley: maschile contro il Movimento Ragazzi Santa Sabina, femminile contro l’Audax Quinto. Musso e Calcagno protagonisti nel weeken per il CUS Atletica nel peso e nel cross.

RUGBY. Una vittoria e una sconfitta per le due prime squadre del CUS Genova Rugby. Nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B la prima squadra maschile, guidata da Paul Marshallsay, conquista una netta vittoria esterna sul campo dell’Ivrea Rugby per 3-26, confermandosi capolista solitaria con 13 punti di vantaggio sulla seconda. Un successo ottenuto nonostante le condizioni del terreno di gioco e impreziosito dall’ennesimo punto di bonus offensivo.

La partita, giocata su un campo fangoso e difficile da gestire, è stata affrontata con lucidità dagli ospiti, capaci di adattarsi alle circostanze grazie a un piano di gioco studiato con attenzione. Dopo un primo tempo chiuso avanti 3-12 il CUS ha consolidato il vantaggio nella ripresa, segnando altre due mete e impedendo all’Ivrea di rientrare in gara. Molto positiva la prestazione difensiva, confermata dalle zero mete subite. Anche in fase offensiva i genovesi hanno mostrato ordine e concretezza, sfruttando le occasioni e mantenendo sempre il controllo dell’incontro. Oltre al risultato, da segnalare gli esordi di Abel Barigione, capitano dell’U18, e di Andrea Falchi, oltre al ritorno in campo di Davide Pulimeno dopo svariati infortuni.

La prima squadra femminile, guidata da Alessandro Regestro, cede allo Stadio Carlini-Bollesan contro il Riviera Rugby con il punteggio di 17-22 nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A. Partita che ha visto le universitarie brillare nella prima metà di gara per poi subire il ritorno delle ospiti nella ripresa.

Le Biancorosse sono partite con grande slancio, andando in meta per tre volte nei primi 40 minuti e chiudendo il primo tempo avanti 17-5. Una prestazione convincente, frutto del buon lavoro svolto in settimana e di un approccio offensivo efficace. Nel secondo tempo, però, la gara ha cambiato volto. Il Riviera ha preso fiducia e conquistato metri in campo, segnando tre mete e completando la rimonta. Il CUS, pur continuando a lottare, non è riuscito a mantenere la stessa intensità e precisione mostrata nella prima frazione. Una sconfitta che lascia qualche rammarico, ma anche spunti utili su cui lavorare per crescere nelle prossime settimane.

SERIE B/M | GIRONE 1

IVREA RUGBY vs CUS GENOVA 3-26 (3-12)

MARCATURE: 13′ mt. Bortoletto, tr. Ricca; 36′ mt. Imperiale; 40′ cp Paggioro; 61′ mt. Bosìa, tr. Ricca; 66′ mt. Bosìa, tr. Ricca

IVREA RUGBY: Elst Monclus, Narese (Varricchio), Tolnai Fetectis P., Attye, Paggioro (Panizza), Tolnai Fetectis M. (Moore), Tarabella, Macrì L., Campanale Fr. (67′ Campanale Fa.), Munoz Perez (Mazid), Novani, S. Macrì (60′ Fasoli), Ilucas, Sanfilippo. Coach: De Meyer.

CUS GENOVA RUGBY: Granzella (67′ Pulimeno), Grassi (67′ Falchi), Migliorini, Spada, Gesa, Ricca, Casellato, Imperiale (67′ Abel Barigione), Pendola, Juvara (67′ Giacobbe Ed.), Chiappori, Armanino (50′ Dell’Anno), Sbarbori (50′ Rifi), Bortoletto (50′ Felici), Bosia. Coach: Marshallsay.

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs RIVIERA RUGBY 17-22 (17-5)

MARCATURE: 1′ mt. Spaccamonti; 6′ mt. Spaccamonti, tr. Amadè; 10′ mt. Bortolato; 41′ Mondino; 55′ mt. Primon, tr. Camozzi; 72′ mt. Silvestri M.; 78′ mt. Pavan

CUS GENOVA RUGBY: Battegazzore (64′ Barreca), Spaccamonti (75′ Lerici), Andreani V., Andreani G., Ferraris, Bolognesi, Scano, Amadè, Antognetti (78′ Ferrante), Mondino, Ghersina (60′ Bossi), Ciancarini, Torre (79′ Anzani), Arquà, Mangano. Coach: Regestro.

RIVIERA RUGBY: Raccanello, Spagnolo (64′ Hristidis), Silvestri M., Primon, Pavan, Silvestri G., Bocchinu, Andriolo, Camozzi, Bedin, Toffano, Pandiani, Bortolato, Fioretto, Zanetti (53′ Gennari). Coach: Tonetto.

PALLACANESTRO. Comincia con una vittoria il 2026 per il CUS Genova Basket. La squadra di Giorgio Taverna trova il referto rosa in casa contro il Basket Golfo dei Poeti grazie una partenza-sprint decisiva nell’economia della sfida e che ha permesso agli Universitari di chiudere il primo quarto con un parziale di 29-19. Nel secondo tempo i Biancorossi contengono il tentativo di rientro da parte dei lericini e trovano così i primi due punti dell’anno solare anche grazie ai 29 punti di Andrea Zito.

CUS GENOVA BASKET vs BASKET GOLFO DEI POETI 86-80 (29-19; 19-22; 17-18; 21-21)

CUS GENOVA BASKET: Zito 29, Prezioso 13, Ferraro 10, Sommariva 8, Esposito 7, Falco 6, Vespa 5, Ricci 5, Sighinolfi 3, Petruzzelli, Grandeaux, Mozzati ne. Coach: Taverna. Ass: Bosio.

BASKET GOLFO DEI POETI: Di Benedetto C. 26, Nardi 15, Vignali 12, Frione 12, Cozma 11, Giacomazzi 4, Russo, Di Benedetto M., Beghé, Bisceglia ne. Coach: Soncini.

PALLAVOLO. Doppia vittoria casalinga per le due prime squadre del CUS Genova Volley, nei rispettivi Gironi B di Serie D. Da un lato la prima squadra maschile, guidata da Corrado Terrile, capace di ottenere una vittoria per 3-0 contro il Movimento Ragazzi Santa Sabina, conquistando di carattere il primo e il secondo set e chiudendo la contesa al terzo, con la classifica che sorride agli Universitari, terzi a pari punti con il VBC Rapallo secondo. Ottima vittoria anche per le Biancorosse, guidate da Claudio Mattia, ottenuta contro l’Audax Quinto. Dopo un primo set combattuto le Universitarie portano l’inerzia dalla loro anche nei successivi due parziali, ottenendo così una vittoria che vale l’ottavo posto a quota 11 punti, a due lunghezze dal settimo.

Queste le parole di Lavinia Zanini, giocatrice del CUS Genova Volley: «Sabato abbiamo giocato una partita intensa e combattuta con grande determinazione, che ci ha permesso di raggiungere una posizione più tranquilla nella classfica. Abbiamo dimostrato un ottimo spirito di squadra, nonostante un organico molto ridotto. Un ringraziamento va anche al pubblico sempre caloroso e presente che ha fatto la differenza. Vi aspettiamo numerosi alla prossima partita in casa, desiderose di dare il massimo!»

SERIE D/M | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs MOVIMENTO RAGAZZI SANTA SABINA 3-0 (25-23; 25-20; 25-16)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs AUDAX QUINTO 3-0 (25-23; 25-14; 25-20)

ATLETICA. Nella giornata di sabato Giordano Musso ha vinto la gara di getto del peso ai Campionati Regionali Indoor Open della Toscana, precisamente a Marina di Massa, con la misura di 16.42. Un primo posto con una buona serie di lanci grazie a tre misure sopra i 16 metri (16.07, 16.42 e 16.33), che hanno costituto una prima volta assai positiva della stagione italiana al coperto.

Nella giornata di domenica San Colombano Certenoli, nel genovese, si è svolta la prova unica societaria di cross ligure. A livello individuale si segnala il primo posto nella gara Seniores Promesse, sui 10 km, da parte di Pietro Calcagno, autore di un’ottima prova chiusa in 33’44” che ha costituito un monologo dal primo all’ultimo metro. Giacomo Caccavari ha ottenuto un brillante terzo posto nella prova Juniores, così come l’argento di Francesca Rebaudi nella gara Cadette. Altri terzi posti fra le giovanissime leve: Cecilia Drago (Esordienti 10), Matteo Padovano (Esordienti 8) e Simone Traverso (Esordienti 10). Quarti posti ottenuti invece da Mattia Droghi (Ragazzi), Chiara Pilone (Juniores) e Pietro Scovero Pilocenico (Esordienti 5). A livello societario il CUS ha chiuso al secondo posto nelle categorie Juniores maschile e femminile, e quarto fra le Allieve.