Genova. I primi interventi sono scattati lunedì mattina, con gli uomini del Comune, di Aster e di Amiu in azione nelle zone indicate dai nove Municipi cittadini, squadre dedicate a quella che è stata ribattezzata “la giornata della cura del territorio”. La prima, ha sottolineato la sindaca Silvia Salis, cui faranno seguito altre ogni tre settimane.

Salis in mattinata ha fatto un sopralluogo nei giardini di Principe, all’uscita della metropolitana, oggetto degli interventi nel Municipio Centro Est. Presenti anche l’assessora Francesca Coppola, che ha la delega al verde urbano, l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu e l’assessore alle Manutenzioni Massimo Ferrante, che si sono divisi gli interventi.

“Quella di oggi non è una giornata fine a se stessa, la ripeteremo ogni tre mesi, ma stiamo valutando di farlo anche più spesso – ha sottolineato Salis – Vogliamo che i Municipi identifichino delle aree dove l’azione congiunta di Aster, di Amiu e dei dipendenti municipali possa mostrare la differenza nella cura del territorio. È quello che si aspetta la città: scendere sotto casa e camminare in una città curata. Noi crediamo fermamente che una città curata viene trattata meglio da tutti, quindi dove si vede l’impegno del Comune di Genova c’è anche una risposta delle cittadine e dei cittadini nel tenerla sempre meglio”.

Le squadre sono composte dagli operai dei Municipi – tra i 4 e i 5 – e da personale di Aster e Amiu, in un numero proporzionato al tipo di intervento: “Circa una ventina di persone – confermano le assessore Coppola e Pericu – A Pra’, per esempio, dove c’era anche la sostituzione di di un’alberatura, c’era più personale perché bisognava fare lo scavo. La parte di Aster in quel caso aveva sei o sette operai, mentre in altre zone come in Valpolcevera, erano quattro”.

“Non ci sono spese straordinarie – ha aggiunto l’assessore Ferrante – oggi si è mosso il Comune in modo simultaneo, anche in base ai sopralluoghi che abbiamo fatto quest’estate e in cui abbiamo notato un degrado diffuso. Quello che mancava era proprio la simultaneità da parte delle diverse partecipate e dei Municipi”.

Al via le giornate della cura del territorio: il sopralluogo a Principe

Gli interventi per la cura del territorio nei nove Municipi

Tra gli interventi portati a termine, pulizia vasi e fioriere, lavaggi e spazzamenti meccanizzati, sanificazione postazioni cassonetti, opere a verde, carteggiatura e pitturazione ringhiere e quadri elettrici, rimozione di scritte e riparazione cancellate.

L’elenco completo delle aree coinvolte:

Municipio I Centro Est, Giardini Caduti nei Lager Nazisti – via Bersaglieri d’Italia: diversa dislocazione e successiva coloritura delle panchine; pulitura e colorazione di quadro elettrico pubblico; pulizia aree verdi; spazzamento meccanizzato con spazzatrice; lavaggi con idropulitrice e lavastrade; utilizzo di soffiatori e mezzi elettrici; sanificazione postazione cassonetti limitrofa e punti critici; opere a verde su aiuole e alberature.

Municipio II Centro Ovest, via Cantore (zona compresa tra Villa Scassi e via La Spezia) – via delle Franzoniane (incrocio via Cantore): pulizia e ripristino vasi in via delle Franzoniane; riparazione reti protettive e verde; pulizia portici e strada; pulizia e lavaggio delle postazioni rifiuti presenti; manutenzione fioriere; messa a dimora arbusti.

Municipio III Bassa Val Bisagno, piazza Giusti: pulizia aiuole; pulizia scritte; piccole opere a verde aiuole (incrocio corso Sardegna).

Municipio IV Media Val Bisagno, piazzale Parenzo: carteggiatura e pitturazione ringhiere; pulizia, sistemazione e pitturazione del Monumento ai Caduti; pulizia approfondita della scalinata al Monumento; sistemazione e pulizia verde della scarpata; altri piccoli interventi manutentivi; pulizia perimetro piazza con soffiatore/agevolatore e spazzatrice; sollevamento contenitori e pulizia postazione bilaterale; piccole opere a verde aiuola in prossimità di corso De Stefanis (potatura siepi).

Municipio V Val Polcevera, piazza Savi – tratto via Pasubio: manutenzione attrezzatura ginnica; sistemazione panchine e applicazione impregnante; pulizia piazza e aiuole; spazzamento meccanizzato vie limitrofe; piccole opere a verde (potatura siepi).

Municipio VI Medio Ponente, Giardini Melis: ripristino di una porzione di caditoia fronte villa a confine con marciapiede via Cornigliano; verifica panchine e piccole manutenzioni; riparazione cancellata lato est; pulizia aiuole esterno e postazioni interne; potatura alberi e siepi.

Municipio VII Ponente, piazza Bignami: pitturazione ringhiere storiche e manutenzione panchine; pulizia piazza, aiuole e piazzola rifiuti; spazzamento vie limitrofe; scerbatura aiuole e scavo per messa a dimora alberatura.

Municipio VIII Medio Levante, piazza Dunant: sfalcio aiuole e siepi; (sopra i campi da tennis) pulizia con soffiatore/agevolatore e spazzatrice; sollevamento contenitori e pulizia postazione bilaterale; (area antistante ingresso campi da tennis) sistemazione gradini di accesso.