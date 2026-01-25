Cultura e turismo, il Comune di Genova aderisce alla rete Reset

Genova. La giunta comunale, su proposta degli assessori al Turismo ai Progetti europei, Tiziana Beghin, e alla Cultura, Giacomo Montanari, ha approvato l’adesione del Comune di Genova alla “Rete Reset!”.

“Rete Reset!” è una rete sostenuta dal Programma europeo Europa Creativa, che riunisce e sostiene 143 organizzazioni culturali e mediatiche indipendenti in 33 paesi europei ed è stata realizzata per documentare lo stato dell’arte della cultura e dei media indipendenti dei paesi europei e per promuovere il riposizionamento dell’indipendenza come valore fondamentale nel settore culturale.

La rete è stata sviluppata da Arty Farty, un’associazione culturale indipendente con sede a Lione: si tratta di un laboratorio per promuovere l’innovazione culturale attraverso workshop, dibattiti e conferenza, sulla base di valori quali l’indipendenza, la diversità, il pluralismo, l’ecologia, la cittadinanza, l’inclusione e l’uguaglianza.

«Quanto ci è arrivata la proposta di adesione da parte di Arty Farty – dicono gli assessori al Turismo e ai Progetti Europei Tiziana Beghin e alla Cultura Giacomo Montanari – abbiamo subito subito compreso come aderirvi potesse un’opportunità per la nostra città. Aderendo alla “Rete Reset!”, infatti, avremo la possibilità di entrare in contatto con un ecosistema diversificato di associazioni e organizzazioni culturali e mediatiche indipendenti in tutta Europa, dandoci modo di creare nuove sinergie, condividere idee e progetti, esportare e importare buone pratiche e soprattutto di creare nuove progettualità che coinvolgano la nostra città e alcune delle più importanti città del continente».