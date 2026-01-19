Bogliasco. Momenti di paura questa sera a Bogliasco, dove una parte della falesia che sorregge piazza Trento e Trieste è crollata, portando con sé alcune parti delle strutture soprastanti. La frana si è verificata poco dopo le 19.15.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Genova che sono giunti sul posto in forze per la ricerca di eventuali dispersi, con squadre dotate di droni, unità cinofile, sommozzatori e, dal mare, la squadra nautica . Una procedura di prassi per episodi del genere: la speranza è che nella parte di scogliera sottostante, gremita d’estate ma deserta d’inverno, non ci fosse nessuno, come anche sulla porzione di terrazzino dello storico belvedere coinvolto.

Nel crollo è stato sradicato anche un albero. La zona è stata transennata ed è interdetto il passaggio pedonale, mentre per la soprastante via Mazzini non ci sono limitazioni di traffico. Nelle prossime ora saranno svolti i necessari rilievi su tutto il versante per capire l’entità del dissesto e verificare la tenuta strutturale della piazza sul mare, cuore storico del borgo.

Sul posto anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino e i tecnici del comune. Al momento non si registrano dispersi o feriti. La protezione civile regionale è attivata: “La nostra Sala è stata allertata nell’immediatezza dell’accaduto. Attendiamo con apprensione l’esito delle ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco, anche con l’ausilio di unità cinofile, sperando che non risultino persone coinvolte”, dichiara l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone.

