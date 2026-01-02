  • News24
Maxi emergenza

Strage Cras-Montana, tre psicologhe liguri nel team a supporto di feriti e familiari

Una squadra composta da quattro psicologi e un logista, tutti membri della Società Italiana Psicologia d’Emergenza, è partita in nottata. Tre sono professioniste liguri

Genova. Ci sono anche tre psicologhe liguri tra i professionisti dell’emergenza partiti per Crans-Montana, la località svizzera dove è divampato l’incendio che ha ucciso 47 giovanissimi, compreso un giovane genovese, Emanuele Galeppini.

Una squadra composta da quattro psicologi e un logista, tutti membri della Società Italiana Psicologia d’Emergenza, è partita in nottata su richiesta del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Tre membri della squadra sono psicologhe volontarie liguri che hanno saputo della richiesta nella tarda serata di giovedì e hanno dato pronta disponibilità a partire.

La squadra avrà il compito di sostenere le famiglie e le vittime, coordinandosi con le istituzioni locali sotto l’egida dello Stato Italiano. Nella squadra, guidata dal Coordinamento Maxi Emergenze con la responsabile, sono presenti professionisti delle maxi emergenze con esperienza di situazioni similari, come l’incidente ferroviario di Viareggio del 2009 e del pullman a Mestre del 2023.

emanuele galeppini
La notizia
Strage di Crans-Montana, è morto il 17enne genovese Emanuele Galeppini: il cellulare trovato tra i resti carbonizzati
