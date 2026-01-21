Corso gratuito per barman nel Tigullio, iscrizioni aperte per 12 giovani under 30

Lavagna. Prende il via un’iniziativa formativa per il settore dell’ospitalità ligure: il corso gratuito per Barman, promosso da Accademia del Turismo in collaborazione con il Gruppo Pinna. Il progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, nasce per rispondere alla reale necessità di figure qualificate espressa dalle imprese del territorio

Il percorso, della durata di 400 ore di cui 280 di teoria e laboratorio presso sedi specializzate come il Leoni Training Lab e 120 di stage in azienda presso i locali del Gruppo Pinna, è riservato a 12 giovani under 30 disoccupati o inattivi. La grande novità di questo bando è l’obbligo assunzionale: il Gruppo Pinna si è impegnato ad assumere stabilmente almeno il 60% dei qualificati al termine del percorso.

“Questo percorso rappresenta un’opportunità concreta per acquisire una qualifica altamente spendibile − dichiara Chiara Rosatelli, direttrice dell’Accademia del Turismo − abbiamo unito la nostra esperienza formativa con le competenze del Gruppo Pinna per accompagnare i ragazzi verso un inserimento lavorativo duraturo”.

Walter Pinna, titolare del Gruppo Pinna, aggiunge: “Siamo entusiasti di offrire questa opportunità all’interno della nostra rete di locali del Gruppo Pinna – Circuito Ligusta, valorizzando il territorio e investendo sui giovani. Il progetto nasce dalla richiesta specifica di imprese che hanno bisogno di nuove figure da inserire in organico”. Grazie all’accordo siglato con il Gruppo Pinna (che vanta una rete di 25 locali tra cui i marchi Barcelleria, Giobatta e San Marco), la maggior parte degli studenti troverà un impiego immediato al conseguimento della qualifica.

Le lezioni si terranno tra Lavagna e Chiavari, con un programma che, oltre alle competenze tradizionali, prevede l’approfondimento della mixology moderna, imparando a creare guarnish creative e lo studio dei profili aromatici e del design del drink e a curare la presentazione visiva del cocktail, elementi oggi cruciali per il successo nel settore.

Le iscrizioni sono aperte fino ai primi di febbraio 2026.

I moduli sono scaricabili dal sito dell’Accademia.

Inviare la domanda via email a info@accademiadelturismo.eu o consegnarla a mano presso la sede di Lavagna.

I soggetti coinvolti

Accademia del Turismo Ente di formazione accreditato da Regione Liguria, specializzato in turismo, accoglienza e ristorazione. Progetta percorsi formativi su misura per rispondere alle esigenze delle aziende partner, vantando ex allievi che oggi ricoprono ruoli di prestigio in Italia e all’estero.

Gruppo Pinna Nato nel 1999, il Gruppo è leader nella ristorazione e accoglienza con oltre 200 collaboratori e una rete di 25 locali diffusi tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna.