Al via il nuovo corso gratuito dedicato alla convivenza con gli animali domestici

Genova. È stato ribattezzato “Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe“, ed è il nuovo corso organizzato dall’Istituto Ligure per il Consumo e dalla Regione Liguria in collaborazione con la sezione genovese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Il corso è rivolto a tutti i liguri che convivono con un animale domestico e desiderano approfondire le loro conoscenze. La partecipazione è a numero chiuso, sono disponibili 25 posti complessivi e le iscrizioni sono ancora aperte (qui si può prenotare).

Le lezioni del corso dedicato agli animali domestici

La prima lezione sarà il 24 gennaio, seguiranno quattro appuntamenti a Genova, tutti al sabato pomeriggio nella fascia oraria fra le 17 e le 19.

Il primo evento verrà curato dal dottor Pier Luigi Castelli, presidente della LNDC Genova, e dal dottor Enrico Moriconi, Garante per il Benessere Animale della Regione Piemonte. Nella stessa sessione interverranno anche Davide Spirito e Cristina Vinciguerra per discutere aspetti assicurativi.

Nelle successive due lezioni, sabato 31 gennaio e sabato 14 febbraio 2026, il focus si sposterà sull’etologia del cane e del gatto e i relatori coinvolti saranno il professor Angelo Gazzano del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa e la dottoressa Graziana Moretti, psicologa esperta in etologia e Responsabile Progetti della LNDC.

Sabato 21 febbraio 2026 l’avvocato Laura Pieri illustrerà le norme che regolano la famiglia interspecie, mentre il ciclo di incontri si concluderà sabato 28 febbraio 2026, con la dottoressa Antonella Serra della Sanità Animale Asl 3, che introdurrà il tema della gestione della quotidianità urbana in compagnia dei propri animali domestici.

“Si tratta del secondo corso gratuito che lanciamo, dopo quello dedicato al tema della gestione dei cosiddetti ‘cani impegnativi’, risalente a due anni fa – ha detto l’assessore agli Animali d’affezione e alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro – Adottare un cane o un gatto è un atto d’amore e generosità, una decisione importante che va affrontata in modo consapevole e con una buona preparazione. Per tutelare il benessere degli animali, è fondamentale capirne il linguaggio, i comportamenti, le relazioni con il mondo circostante. Grazie a questo corso ribadiamo un concetto che ci sta particolarmente a cuore: la formazione e la conoscenza sono elementi cruciali per instaurare una buona convivenza con i nostri amici a quattro zampe”.