La Corsica dalla Liguria, raffica di segnalazioni in una nitida domenica d’inverno

La Corsica, visibile a occhio nudo da tutta la Liguria, grazie a una giornata straordinariamente nitida. Nella foto di Fulvio Schenone (Osservatorio Astronomico del Righi) eccola ieri, domenica 11 gennaio, dal Monte di Portofino.
L’immagine evidenzia, appunto, il profilo della Corsica. Ciò è possibile in particolare in inverno in condizioni di particolare luminosità dell’aria grazie alla rifrazione atmosferica; in questi casi (non più di un paio di giornate all’anno) quando è presente aria fredda vicino al suolo e aria più calda sopra si crea un effetto atmosferico noto come “fata Morgana”.
Quando ciò avviene sopra l’acqua del mare, l’inversione termica può far apparire le imbarcazioni o le isole lontane come sospese, allungate o impilate in formazioni bizzarre. Per questo dalla Liguria in questi casi si possono vedere per esempio il Capo Corso e il Monte Cinto, che supera i 2700 metri.