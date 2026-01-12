  • News24
La Fotonotizia di Genova24

Eccola

La Corsica dalla Liguria, raffica di segnalazioni in una nitida domenica d’inverno

Lo scatto arriva dagli amatori dell'osservatorio astronomico del Righi

Generico gennaio 2026

La Corsica, visibile a occhio nudo da tutta la Liguria, grazie a una giornata straordinariamente nitida. Nella foto di Fulvio Schenone (Osservatorio Astronomico del Righi) eccola ieri, domenica 11 gennaio, dal Monte di Portofino.

L’immagine evidenzia, appunto, il profilo della Corsica. Ciò è possibile in particolare in inverno in condizioni di particolare luminosità dell’aria grazie alla rifrazione atmosferica; in questi casi (non più di un paio di giornate all’anno) quando è presente aria fredda vicino al suolo e aria più calda sopra si crea un effetto atmosferico noto come “fata Morgana”.

Quando ciò avviene sopra l’acqua del mare, l’inversione termica può far apparire le imbarcazioni o le isole lontane come sospese, allungate o impilate in formazioni bizzarre. Per questo dalla Liguria in questi casi si possono vedere per esempio il Capo Corso e il Monte Cinto, che supera i 2700 metri.

Più informazioni
