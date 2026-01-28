Corretti stili di vita, ripartono gli incontri con le scuole: attesi 400 ragazzi a Palazzo Ducale

Genova. Ripartono domani, giovedì 29 gennaio, gli incontri a Palazzo Ducale organizzati dal dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Ats-Asl3, diretto da Gianni Testino.

Saranno circa 400 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado a popolare la sala del Maggior Consiglio. Cinque le date, fino ad aprile, per coinvolgere alunni e insegnanti sui temi della prevenzione, fra questi alimentazione non equilibrata, uso di alcolici e sostanze stupefacenti, carenza di movimento e di sonno, uso improprio dei social e incapacità di discriminare fra ciò che è vero e ciò che è falso, bullismo e cyberbullismo, incidentalità e aggressività. L’appuntamento è alle ore 8.45 (fino alle 13) con la partecipazione di esperti, associazioni e testimonial.

“Abbiamo incontrato negli anni circa 27.000 ragazzi con questa metodologia – dichiara Gianni Testino, direttore del dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Ats-Asl3 -. Nell’ambito degli appuntamenti tutti i determinanti di salute – tra questi alimentazione, esercizio fisico, alcol e sostanze, fumo/sigarette elettroniche, azzardo e malattie sessualmente trasmissibili vengono affrontati insieme attraverso un filo conduttore di senso con testi preparati sull’evidenza scientifica a cura di esperti che compongono il comitato scientifico del progetto”. I divulgatori e responsabili scientifici del progetto sono Gianni Testino e Patrizia Balbinot.

Le altre date: martedì 24 febbraio 2026; martedì 24 marzo 2026; giovedì ì 16 aprile 2026; giovedì 30 aprile 2026