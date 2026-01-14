  • News24
La città che cambia

Cornigliano, cantieri in piazza Massena: termine lavori a febbraio. E spuntano le maxi palme

Nel frattempo il Municipio chiede un tavolo di confronto per intervenire in via Cornigliano, nuova ma già a pezzi. Ceraudo: "Lavori eseguiti in maniera non adeguata, bisogna intervenire"

Genova. Non si ferma il cantiere per la trasformazione di piazza Massena a Cornigliano, che restituirà una nuova organizzazione della viabilità con l’introduzione della rotatoria che di fatto rivoluzionerà il traffico della zona e completerà quindi in qualche modo la riqualificazione di tutto l’asse di via Cornigliano.

I lavori sono stati prorogati fino a febbraio, dopo la richiesta della società impegnata nella lavorazioni, che ha confermato la la necessità di mantenere l’assetto provvisorio della piazza per garantire la sicurezza delle maestranze e la fluidità della circolazione durante l’esecuzione della Fase 4 del progetto.

Nel frattempo, però, la zona inizia a cambiare volto con l’arrivo e la messa a dimora di quattro maxi palme che da qualche giorno svettano tra via Cornigliano e piazza Massena, già quasi “irriconoscibile” rispetto all’assetto del passato. L’intervento, dal valore di circa 2 milioni di euro, punta a snellire il nodo di traffico che storicamente congestiona l’area tra via Cornigliano, via Ansaldo e corso Perrone.

Restano i disagi: con l’ordinanza comunale resta in vigore il limite rigoroso di 30 km/h in tutto il quadrante interessato dai lavori mentre proseguono le modifiche per le linee bus che attraversano il quartiere: la fermata “Massena/Coronata” resta posizionata al centro della piazza, mentre quelle in corso Perrone rimangono traslate rispetto alla loro posizione originaria. Confermata l’istituzione di settori temporanei per taxi e carico/scarico merci in corso Perrone per compensare i posti auto soppressi dall’area di cantiere.

Via Cornigliano, nuova ma già a pezzi

Mentre piazza Massena sta rinnovando il suo aspetto, le criticità assediano invece via Cornigliano, la grande via che attraversa l’omonimo quartiere ma che a poco più di due anni dal termine del lavori sta mostrando già degrado e ammaloramenti, tra asfalto sfondato, pavimentazioni “mobili” e la piccola rotonda mai completata.

“Già a fine 2025 come Municipio abbiamo richiesto l’apertura di un tavolo di confronto con Comune di Genova e Società per Cornigliano, titolare dell’intervento – spiega il presidente del Municipio VI Medio Ponente Fabio Ceraudo – I lavori sono stati fatti non nel migliore dei modi, anzi. La strada ha neanche tre anni di vita e cade a pezzi, con buche, piastrelle disconnesse e parti mai terminate, come piccola rotonda la centro della strada. Bisogna intervenire ma non vogliamo procedere a “tapulli”. Serve un refitting definitivo. La progettazione della rotatoria potrebbe essere affidata ad Aster, che negli anni scorsi ha rifatto le strade limitrofe”.

