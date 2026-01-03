  • News24
Aggressione

Coppia di turisti rapinata in via XXV Aprile: “Ci hanno inseguiti e buttati a terra”

Rientravano in albergo dopo una serata in discoteca, sono stati portati al Galliera in codice giallo con qualche escoriazione

Genova. Una coppia di turisti italiani 30enni ha riferito di essere stata rapinata da due stranieri di circa 40-50 anni al termine della nottata trascorsa in una discoteca nella zona del porto.

È successo sabato mattina intorno alle 6.30. Stando a quanto dichiarato, i ragazzi stavano facendo rientro in albergo con l’autobus quando si sono accorti di essere seguiti da due uomini. Scesi in piazza Fontane Marose, sarebbero stati seguiti in via XV Aprile e infine aggrediti a scopo di rapina, finendo per essere spinti contro un muro e poi a terra. La ragazza avrebbe subito il furto della borsa.

I due sono stati soccorsi dalla Croce Bianca Genovese e condotti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con qualche escoriazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i relativi accertamenti.

I militi della Croce Bianca sono intervenuti la scorsa notte anche in via Gramsci, dove un ragazzo di 23 anni ha dichiarato di aver ricevuto una bottigliata in volto in seguito a una lite con un connazionale, poi allontanatosi, procurandosi due tagli di media gravità. È stato medicato e condotto in codice giallo presso il pronto soccorso del policlinico San Martino.

