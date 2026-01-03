Coppia di turisti rapinata in via XXV Aprile: “Ci hanno inseguiti e buttati a terra”

Genova. Una coppia di turisti italiani 30enni ha riferito di essere stata rapinata da due stranieri di circa 40-50 anni al termine della nottata trascorsa in una discoteca nella zona del porto.

È successo sabato mattina intorno alle 6.30. Stando a quanto dichiarato, i ragazzi stavano facendo rientro in albergo con l’autobus quando si sono accorti di essere seguiti da due uomini. Scesi in piazza Fontane Marose, sarebbero stati seguiti in via XV Aprile e infine aggrediti a scopo di rapina, finendo per essere spinti contro un muro e poi a terra. La ragazza avrebbe subito il furto della borsa.

I due sono stati soccorsi dalla Croce Bianca Genovese e condotti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con qualche escoriazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i relativi accertamenti.

I militi della Croce Bianca sono intervenuti la scorsa notte anche in via Gramsci, dove un ragazzo di 23 anni ha dichiarato di aver ricevuto una bottigliata in volto in seguito a una lite con un connazionale, poi allontanatosi, procurandosi due tagli di media gravità. È stato medicato e condotto in codice giallo presso il pronto soccorso del policlinico San Martino.