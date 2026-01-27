Al Palasport arriva la Coop: il nuovo supermercato da 1.500 mq aprirà in primavera

Genova. Fuori Esselunga, dentro Coop, che alla fine si è aggiudicata l’apertura di un nuovo supermercato all’interno del Waterfront di Levante, una notizia che era nell’aria da giorni e che alla fine è stata confermata dalla stessa azienda.

“Coop Liguria conferma l’acquisizione del supermercato della Fiera di Genova, previsto nella progettazione del nuovo Waterfront di Levante, una scelta dettata dalla volontà di far parte della rinascita di una zona molto importante per la città”, ha detto il presidente Roberto Pittalis. Il supermercato, di circa 1.500 metri quadri, disporrà di un grande parcheggio e sarà facilmente accessibile direttamente dalla Sopraelevata, e i dipendenti saranno tra le 40 e le 50 unità. L’apertura è prevista entro la primavera.

Supermercato al Waterfront: dopo la rinuncia di Esselunga arriva Coop

L’opportunità per Coop è arrivata dopo la rinuncia di Esselunga: “Il nostro consiglio di amministrazione ha scelto di cogliere l’opportunità – prosegue Pittalis – perché si tratta di un’area che punta a essere di grande attrazione per la città di Genova. Il progetto, fortemente voluto dalla precedente amministrazione comunale e oggi portato avanti da quella attuale, prevede che il supermercato sia una vetrina per le eccellenze locali, quindi daremo al nuovo punto vendita una forte connotazione tematica sui prodotti del nostro territorio. Si tratta di un vincolo significativo, posto dalla precedente amministrazione, che riteniamo possa essere ciò che ha scoraggiato le altre insegne della distribuzione dal prendere in considerazione l’insediamento”.

Come noto, il tema della superficie da dedicare ai marchi della grande distribuzione alimentare – 1.500 metri quadrati divisi in due zone – è sottoposta a una serie di vincoli. L’accordo raggiunto a novembre scorso stabiliva che la parte destinata alla vendita di prodotti alimentari dovrà ospitare prodotti locali ed eccellenze gastronomiche, mentre la seconda area, più ridotta, avrà meno restrizioni.

Esselunga ad agosto aveva già installato la sua insegna sul Palasport, confermando l’apertura del terzo punto vendita in città, ma poco tempo dopo era stata coperta e infine rimossa.

“Accettiamo la sfida”, il tema dei vincoli sulla vendita di prodotti alimentari

Nulla si era più saputo sull’operatore della gdo che avrebbe occupato gli spazi, sino all’annuncio di Coop: “Abbiamo deciso di accettare la sfida, perché l’attenzione alle produzioni locali caratterizza da sempre il nostro assortimento, grazie alla relazione solida e continuativa che abbiamo stretto negli anni con circa 130 imprese del territorio, dalle quali il sistema Coop acquista ogni anno merci per più di 143 milioni di euro. Oltre a valorizzare i prodotti liguri sui nostri scaffali, offriamo a queste imprese ulteriore visibilità organizzando gli “Expo dei produttori liguri” a Genova e Albenga”.

“Questa nuova apertura ci consentirà di approdare in una zona della città dove al momento non abbiamo negozi, acquisendo nuovi clienti e nuovi soci – conclude Pittalis – Inoltre, ci permetterà di rafforzare la nostra già salda presenza a Genova e di dare visibilità al nostro marchio anche oltre i confini della Liguria, grazie agli eventi di grandissimo richiamo promossi in quell’area, come ad esempio il Salone Nautico”.