Convention Bureau Genova: nominati i nuovi ambasciatori per promuovere la città nel mondo

Genova. Genova rafforza la sua vocazione di capitale del turismo congressuale. Lunedì 19 gennaio, nella prestigiosa cornice di Palazzo della Meridiana, il Convention Bureau Genova (CBG) ha ufficialmente presentato i nuovi “Ambasciatori di Eccellenza“. Si tratta di personalità di spicco del mondo scientifico, accademico e professionale, chiamate a farsi portavoce del valore del capoluogo ligure per attrarre grandi eventi e convegni di respiro internazionale.

Il Club degli Ambasciatori, iniziativa lanciata dal CBG nel 2015, rappresenta un corpo permanente di esperti che mettono il proprio prestigio e la propria rete di contatti a disposizione della città. “Genova è una location a cielo aperto, ricca di storia e cultura”, ha dichiarato Ilaria Alzona, Presidente di Convention Bureau Genova, sottolineando come questi professionisti siano fondamentali per raccontare la capacità di accoglienza e l’efficienza logistica della “Superba”.

Il ruolo di queste figure è cruciale: agire come catalizzatori per convincere i board delle grandi associazioni internazionali a scegliere Genova per i loro appuntamenti annuali. In questo percorso, il CBG garantisce agli Ambasciatori un supporto operativo gratuito, che spazia dalla preparazione dei dossier di candidatura alla gestione dei budget preventivi.

L’elenco dei nuovi Ambasciatori riflette l’alto livello delle competenze presenti sul territorio. Per l’area medico-scientifica sono stati nominati, tra gli altri, il prof. Antonio Uccelli (Direttore Scientifico dell’IRCCS San Martino), il prof. Mauro Giacomini (DIBRIS – Università di Genova) e il dott. Giuseppe Perniciaro (Direttore Grandi Ustionati Villa Scassi).

Il settore economico e marittimo vede protagonisti figure come Gianluca Croce (Presidente Assagenti e Board MSC Italia) e Angelo Scorza (Direttore di Ship2Shore), mentre per gli ordini professionali spiccano Fabrizio Marti (Consulenti del Lavoro) e Mauro Carlo Rovida (Commercialisti). Tra i rappresentanti della sanità e della ricerca figurano anche esperti internazionali come l’ortodontista Mauro Cozzani e il chirurgo plastico Pietro Berrino.

La nomina cade in un momento di straordinaria visibilità per la città, recentemente inserita dal New York Times tra le 52 mete mondiali da visitare nel 2026. Con il supporto del Comune di Genova e dei principali stakeholder, il progetto punta a consolidare un impatto economico positivo e duraturo. Ad arricchire l’offerta per i futuri congressisti ci saranno anche grandi appuntamenti culturali, come la mostra internazionale su Van Dyck a Palazzo Ducale, in programma per la primavera del 2026, che confermerà Genova come destinazione d’elezione per il binomio business e cultura.