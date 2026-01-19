Convegno di Assoutenti, Bucci: “Nostro territorio continua ad attrarre persone, giovani, lavoratori e famiglie”

Genova. ​”La qualità della vita è uno dei punti di forza della Liguria, ed è un valore che oggi sentiamo il dovere non solo di raccontare, ma anche analizzare e misurare in modo serio e oggettivo. I numeri ci confermano che il nostro territorio continua ad attrarre persone, giovani, lavoratori e famiglie, contribuendo a compensare un’età media elevata e generando una dinamica di crescita positiva. Questo avviene grazie a opportunità, servizi e un contesto di vita unico”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci​ intervenuto oggi all’evento​ organizzato da Assoutenti​ “Genova per noi – Il benessere che c’è… rchiamo” ​ alla Camera di Commercio di Genova​.

“Al contempo, i dati ci aiutano a individuare con chiarezza le aree in cui possiamo e dobbiamo migliorare. È da questa lettura concreta della realtà che nasce l’impegno della Regione: rafforzare ciò che funziona e intervenire dove è necessario. Solo attraverso il lavoro condiviso tra istituzioni, imprese e cittadini possiamo rendere sempre di più la Liguria un luogo dove si vive bene e si sceglie di restare​”. ​

