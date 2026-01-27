Dai giardini della Fiumara a Cornigliano, maxi controlli della polizia nel medio ponente

Genova. Proseguono i controlli straordinari del territorio nel Medio Ponente genovese. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha effettuato un servizio mirato nella delegazione di Sampierdarena, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano.

L’operazione è stata coordinata dal Commissariato di Cornigliano con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, delle unità cinofile antidroga, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Amministrativa e Sociale. I controlli si sono concentrati in particolare nella zona della Fiumara e nelle aree esterne, frequentate soprattutto da giovani.

Durante le verifiche, il cane antidroga Constantin ha segnalato un 19enne di origine egiziana trovato in possesso di circa cinque grammi di hashish. Il giovane è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura per l’avvio delle procedure previste dalla normativa vigente, che includono anche programmi socio-riabilitativi.

Gli agenti hanno inoltre effettuato controlli all’interno di una sala slot di via Molteni, dove sono stati identificati 18 avventori: quattro di loro sono risultati irregolari e la loro posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso. Controlli amministrativi anche in alcuni esercizi commerciali di via Canepari: uno è stato sanzionato per la mancanza del cartello di divieto di fumo, mentre negli altri non sono emerse irregolarità.

Nel complesso sono state identificate oltre 80 persone e verificate le segnalazioni presentate dai residenti. Ulteriori servizi di controllo sono previsti nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie.

Sempre nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Sestri hanno fermato due uomini di 27 anni, di origine marocchina, in via Don Giovanni Verità. Alla vista della polizia i due hanno tentato di disfarsi di un involucro, risultato poi contenere una dose di cocaina. Il controllo è stato esteso al loro domicilio, dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, appunti con calcoli, 1.500 euro in contanti e circa due chili di sostanza polverosa presumibilmente utilizzata per il taglio dello stupefacente. Entrambi sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio; uno dei due è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Poco dopo, nella stessa via, gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti per un tentativo di furto in un supermercato. Un uomo di 49 anni, marocchino, ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare alcuni articoli e ha opposto resistenza al controllo, danneggiando anche il finestrino della volante. Arrestato per rapina e denunciato per rifiuto di fornire le generalità, è stato inoltre sanzionato per ubriachezza manifesta. L’uomo verrà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.