Ispezioni

Sicurezza e sistemi antincendio, scattano i controlli in discoteche e locali notturni

Nella notte tra sabato e domenica la questura ha coordinato un servizio congiunto in tre locali del centro

discoteca

Genova. Anche a Genova scattano i controlli in discoteche e locali notturni per verificare la sicurezza al loro interno dopo la tragedia di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno 40 ragazzi, compreso il genovese Emanuele Galeppini, hanno perso la vita in un incendio.

Nella notte tra sabato e domenica la questura ha coordinato un servizio congiunto finalizzato a svolgere controlli amministrativi e a verificare il rispetto, la prevenzione degli incendi e i requisiti di sicurezza, collaborando con i vigili del fuoco e la polizia locale.

Nei tre locali controllati, tutti in centro città, sono state riscontrate alcune irregolarità per cui i gestori sono stati diffidati a ottemperare immediatamente alle prescrizioni di sicurezza imposte dai vigili del fuoco. Non sono state rilevate irregolarità di carattere amministrativo, e gli addetti alla sicurezza risultavano formati e regolarmente presenti.

I controlli sono stati disposti dopo l’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e proseguiranno nelle prossime settimane insieme con un’attività di sensibilizzazione dei gestori.

 

