Dopo Crans Montana una circolare della Prefettura ai Comuni: mappatura delle discoteche e più controlli

Genova. Dalla Prefettura genovese arriva un invito alle forze dell’ordine a dare un giro di vite ai controlli in discoteche e locali notturni dopo la tragedia di Crans Montana, in Svizzera, dove un drammatico incendio la notte di Capodanno ha causato la morte di 40 giovani, tra cui il genovese Emanuele Galeppini.

Nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza il tema è stato trattato con i vertici di Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ispettorato d’Area Metropolitana, Asl e Comune, cui la prefetta ha chiesto una mappatura dei locali presenti sul territorio metropolitano per individuarne le caratteristiche strutturali, i fattori di rischio ed eventuali forme di esercizio abusivo.

Indicazioni specifiche sono state impartite nei giorni scorsi ai Comuni dell’area metropolitana attraverso una circolare ad hoc della Prefettura, e la richiesta ha già portato a una serie di controlli in città e all’applicazione di sanzioni per violazioni della normativa di settore.

Si stanno inoltre studiando iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani per sensibilizzarli sulle Si stanno inoltre studiando iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani per sensibilizzarli sullemisure di sicurezza all’interno dei localimisure di sicurezza all’interno dei locali, tra cui la realizzazione e diffusione, in collaborazione con i gestori dei locali e attraverso l’utilizzo dei canali di comunicazione digitali, di brochure dedicate.

I temi indicati saranno ulteriormente esaminati in una riunione già convocata per la prossima settimana, finalizzata al monitoraggio delle azioni contemplate nel “Patto locale per la sicurezza delle discoteche”, sottoscritto a Genova lo scorso 22 luglio.