Carenze igieniche e serata danzante senza autorizzazione: multe per 11.000 euro

Genova. Venerdì sera gli agenti del commissariato Foce-Sturla, insieme con i colleghi dell’Upg e Sp e personale della Asl, hanno fatto una serie di controlli all’interno di bar e ristoranti per verificarne le condizioni igieniche e di sicurezza in Albaro.

Nel bar Dong di piazza Rotonda l’ispezione del bancone bar, della cucina e del magazzino ha evidenziato la carenza delle previste norme igienico-manutentive, negligenza che ha fatto scattare una multa da 7.000 euro.

Nel secondo locale, il Mediterraneo Bistrot di piazza Dunant, quando gli operatori sono entrati era in corso una serata danzante con dj cui stavano partecipando circa 50 persone nonostante la mancanza della prevista autorizzazione e la certificazione dell’idoneità dei locali. L’ingresso e l’uscita erano inoltre consentiti esclusivamente da un unico varco d’accesso.

La serata è stata subito interrotta, e l’ispezione effettuata dai tecnici Asl ha evidenziato anche in questo caso carenze igienico sanitarie, con sanzioni per 4.000 euro.

Complessivamente, durante tutto il servizio, sono state contestate dieci sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 11.000 euro.