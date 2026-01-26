  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bilancio

Carenze igieniche e serata danzante senza autorizzazione: multe per 11.000 euro

Controllati un bar e un ristorante in Albaro durante un servizio condotto dal commissariato Foce-Sturla con vigili del fuoco e polizia locale

polizia di stato agente volante poliziotto generica

Genova. Venerdì sera gli agenti del commissariato Foce-Sturla, insieme con i colleghi dell’Upg e Sp e personale della Asl, hanno fatto una serie di controlli all’interno di bar e ristoranti per verificarne le condizioni igieniche e di sicurezza in Albaro.

Nel bar Dong di piazza Rotonda l’ispezione del bancone bar, della cucina e del magazzino ha evidenziato la carenza delle previste norme igienico-manutentive, negligenza che ha fatto scattare una multa da 7.000 euro.

Nel secondo locale, il Mediterraneo Bistrot di piazza Dunant, quando gli operatori sono entrati era in corso una serata danzante con dj cui stavano partecipando circa 50 persone nonostante la mancanza della prevista autorizzazione e la certificazione dell’idoneità dei locali. L’ingresso e l’uscita erano inoltre consentiti esclusivamente da un unico varco d’accesso.

La serata è stata subito interrotta, e l’ispezione effettuata dai tecnici Asl ha evidenziato anche in questo caso carenze igienico sanitarie, con sanzioni per  4.000 euro.

Complessivamente, durante tutto il servizio, sono state contestate dieci sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 11.000 euro.

 

Più informazioni
leggi anche
discoteca
Ispezioni
Sicurezza e sistemi antincendio, scattano i controlli in discoteche e locali notturni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.