Consiglio regionale, Garibaldi (Lega) torna in aula dopo le dimissioni di Piana: “Un grande onore”

Genova. “È un grande onore per me riprendere, con nuovo slancio, il lavoro che avevo interrotto in Regione Liguria. Continuerò a impegnarmi a favore del nostro territorio insieme ai colleghi della Lega e del centrodestra: una squadra forte e vincente per lo sviluppo della nostra regione. Ringrazio il segretario della Lega Liguria e viceministro del Mit Edoardo Rixi e il vicesegretario Alessio Piana, al quale sono subentrato perché si è dimesso da consigliere in quanto nominato nuovo assessore regionale dal presidente Marco Bucci“.

Con queste parole Sandro Garibaldi, primo dei non eletti del Carroccio, celebra il ritorno in consiglio regionale dopo più di un anno. Oggi, dopo il passaggio di Piana in giunta, l’insediamento in aula.

Sandro Garibaldi è stato vicesindaco e assessore presso il Comune di Chiavari dal 2012 al 2017, consigliere comunale di Chiavari dal 2017 al 2022, consigliere regionale della Liguria dal 2020 al 2024 (presidente della III commissione regionale Attività produttive dal 2023 al 2024). È consigliere comunale di Leivi dal 2024 a oggi.

Il rientro di Garibaldi in consiglio è anche alla base dell’addio di Giovanni Boitano a Vince Liguria per seguire Alessandro Bozzano nel nuovo gruppo di Noi Moderati. I due si contendono lo stesso bacino elettorale nel Levante.