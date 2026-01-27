  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Subentro

Consiglio regionale, Garibaldi (Lega) torna in aula dopo le dimissioni di Piana: “Un grande onore”

Era già stato consigliere dal 2020 al 2024: "Continuerò a impegnarmi a favore del nostro territorio"

sandro garibaldi lega

Genova. “È un grande onore per me riprendere, con nuovo slancio, il lavoro che avevo interrotto in Regione Liguria. Continuerò a impegnarmi a favore del nostro territorio insieme ai colleghi della Lega e del centrodestra: una squadra forte e vincente per lo sviluppo della nostra regione. Ringrazio il segretario della Lega Liguria e viceministro del Mit Edoardo Rixi e il vicesegretario Alessio Piana, al quale sono subentrato perché si è dimesso da consigliere in quanto nominato nuovo assessore regionale dal presidente Marco Bucci“.

Con queste parole Sandro Garibaldi, primo dei non eletti del Carroccio, celebra il ritorno in consiglio regionale dopo più di un anno. Oggi, dopo il passaggio di Piana in giunta, l’insediamento in aula.

Sandro Garibaldi è stato vicesindaco e assessore presso il Comune di Chiavari dal 2012 al 2017, consigliere comunale di Chiavari dal 2017 al 2022, consigliere regionale della Liguria dal 2020 al 2024 (presidente della III commissione regionale Attività produttive dal 2023 al 2024). È consigliere comunale di Leivi dal 2024 a oggi.

Il rientro di Garibaldi in consiglio è anche alla base dell’addio di Giovanni Boitano a Vince Liguria per seguire Alessandro Bozzano nel nuovo gruppo di Noi Moderati. I due si contendono lo stesso bacino elettorale nel Levante.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.