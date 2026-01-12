Comuni montani, Pd all’attacco: “Giunta regionale festeggia per il taglio del 20%. Serve un percorso trasparente”

Genova. “Il vicepresidente Piana festeggia il taglio del 20 per cento dei Comuni montani liguri: se non fosse una questione terribilmente seria, certe dichiarazioni meriterebbero soltanto una sonora risata. Piana deve chiarire fino in fondo qual è la sua posizione: è d’accordo o no con la decisione assunta dal Governo? Ritiene corretti i parametri applicati? Si è confrontato davvero con le amministrazioni locali interessate? E soprattutto: l’ANCI è stata coinvolta come protagonista di questo percorso decisionale? Piana dica se la nuova classificazione risponde davvero alle esigenze reali della Liguria oppure è solo un modo per escludere Comuni, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di risorse, servizi e opportunità di sviluppo”.

Davide Natale segretario PD Liguria e Gianluca Nasuti responsabile enti locali segreteria PD Liguria commentando la nuova classificazione dei Comuni montani presentata dall’assessore Piana

“A nostro giudizio siamo di fronte all’ennesima scelta verticistica e centralistica che la Lega e questo Governo hanno messo in campo. Da tempo sosteniamo che fosse necessario aprire un confronto trasparente e serio per definire in modo coerente quali Comuni possano essere considerati montani e quali no. Questo confronto non c’è stato. Per questo il nostro impegno continuerà: quanto emerge oggi è l’ennesima scelta pasticciata che rischia di danneggiare territori che garantiscono un presidio fondamentale. L’abbandono di queste aree avrebbe conseguenze gravi non solo per chi ci vive, ma per l’intera regione”.