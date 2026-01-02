Comuni montani, Natale (PD): “Grave confusione sulla classificazione: Piana mistifica la realtà, la Regione non può sostituirsi allo Stato”

Genova. “La situazione sulla classificazione dei comuni montani è grave. L’assessore Piana o mistifica la realtà oppure dimostra di non conoscerla. Piana afferma che la Regione resterà al fianco dei comuni esclusi dalla classificazione, ma com’è possibile pensare che la Regione possa sostituirsi al Governo centrale e riconoscere a quei comuni opportunità che, semplicemente, non sono nelle sue competenze? I comuni montani e le aziende che si insediano in questi territori beneficiano di criteri fiscali stabiliti a livello nazionale, che la Regione non può in alcun modo riconoscere. Esistono agevolazioni per chi decide di svolgere attività lavorative in queste aree, agevolazioni sui trasporti, sulla scuola – dove è consentito mantenere aperti i plessi anche con un numero ridotto di iscritti – così come sulle infrastrutture. Senza dimenticare il tema dell’agricoltura che potrebbe essere sostenuta da ulteriori finanziamenti nazionali. In tutto questo la Regione Liguria, così come nessuna Regione, può sostituirsi al Governo centrale nel garantirlo”.

Così il consigliere regionale e segretario del PD Liguria Davide Natale rispondendo alle dichiarazioni dell’assessore Alessandro Piana rilasciate alla stampa locale in questi giorni.

“Per questo l’essere inclusi o esclusi dalla classificazione di Comune montano ha conseguenze molto rilevanti: in questo caso, purtroppo, negative e di difficile compensazione. La Liguria deve fare sentire la propria voce e non può minimizzare gli effetti di una scelta scellerata che metterà in ginocchio le amministrazioni escluse”.

2Anche la difesa d’ufficio messa in campo dall’assessore Piana a favore del Ministro Calderoli, secondo cui non si tratterebbe di una decisione politica ma tecnica, lascia il tempo che trova – conclude Natale – Il Ministro Calderoli ha presentato personalmente, in grande stile, i nuovi criteri, annunciandoli come una sua scelta mentre era a Cortina poche settimane fa, in un contesto amico, parlando di presunti risvolti positivi per chi è ‘veramente montano’. Ancora una volta i liguri pagano le conseguenze delle incapacità di governo di questa classe dirigente. Ci auguriamo che il Parlamento, grazie al lavoro del nostro gruppo riesca a intervenire, riuscendo a modificare questa legge; per tutelare quei territori che hanno reale bisogno di questo riconoscimento”.