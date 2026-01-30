Comune di Genova, al via i lavori per il primo bilancio di sostenibilità

Genova. Il Comune di Genova avvia i lavori per la redazione del suo primo bilancio di sostenibilità. Si tratta di una tappa storica per l’amministrazione, che sceglie di adottare uno strumento avanzato di rendicontazione non finanziaria per condividere, con i cittadini, le imprese e le istituzioni, i risultati raggiunti nelle tre dimensioni chiave, ambientale, sociale e di governance (ESG). La pubblicazione del bilancio è prevista nella primavera 2026.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo

Questa mattina, nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, il Comune ha incontrato le proprie società partecipate, in un appuntamento dedicato alla presentazione del percorso di realizzazione del primo Bilancio di Sostenibilità dell’Ente. L’incontro si inserisce nel progetto avviato dall’amministrazione che ha l’obiettivo di realizzare un documento pubblico e volontario, allineato ai principali standard di rendicontazione non finanziaria, volto a raccontare l’impegno e i risultati raggiunti dall’Ente e dalla Città nelle dimensioni ambientale, sociale e di governance.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del vicesindaco Alessandro Terrile e dell’assessora all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità ed Economia Circolare Silvia Pericu.

«Con la redazione di questo primo Bilancio di Sostenibilità – dichiara il vicesindaco e assessore all’Indirizzo e controllo strategico sulle società partecipate, Alessandro Terrile – il Comune di Genova compie un salto di qualità metodologico nella rendicontazione pubblica. Non intendiamo limitarci a una mera elencazione di investimenti, ma puntiamo a misurare l’impatto reale delle nostre politiche attraverso i parametri ESG. Integrare la sostenibilità nella pianificazione finanziaria significa presidiare i rischi, ottimizzare l’allocazione delle risorse e, soprattutto, garantire solidità e trasparenza verso i cittadini e gli investitori. È un atto di responsabilità che proietta Genova tra le “città faro” europee, capaci di governare la complessità della transizione con dati certi e analisi rigorose».

«La sostenibilità non è un obiettivo isolato, ma un percorso trasversale che unisce la tutela del nostro straordinario patrimonio naturale alla qualità della vita urbana – dichiara l’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu – Questo Bilancio di sostenibilità, il primo per il Comune di Genova, ci permette di mettere a sistema le azioni intraprese per il clima, l’energia e la sostenibilità sociale, restituendo una visione organica di come Genova stia evolvendo. Raccontare questi processi in modo chiaro significa coinvolgere la comunità in una sfida collettiva, rendendo ogni cittadino consapevole del valore ambientale e sociale creato dalle scelte dell’Ente e delle sue aziende».

La mattinata ha visto gli interventi della Sustainability & Resilience Manager del Comune di Genova, che ha illustrato finalità, struttura e tappe del percorso di redazione del Bilancio di sostenibilità; Diana D’Isanto, Associate Partner & Head of Sustainability Strategy di TEHA Group, partner del Comune, che ha dato un quadro di riferimento sullo scenario nazionale e internazionale della sostenibilità d’impresa e dei territori. Sono intervenuti anche l’assessora ai Servizi educativi e Personale, Rita Bruzzone, e l’assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti.

L’incontro è stato l’occasione per costruire un vocabolario comune sul tema, condividere esperienze e progettualità e porre le basi per una rinnovata rete di collaborazione, capace di generare sinergie, progettualità condivise e nuove alleanze in materia di sostenibilità.

Il documento non sarà una semplice fotografia dell’esistente, ma una narrazione rigorosa e trasparente costruita secondo i GRI Standard, i parametri di riferimento più diffusi a livello internazionale. L’obiettivo è trasformare i dati in una visione strategica, mettendo in luce i numeri e i fatti che qualificano Genova come città all’avanguardia nel percorso verso lo sviluppo sostenibile.

In linea con una filosofia basata sull’ascolto e la partecipazione, il Bilancio ospiterà i contributi di autorevoli figure del panorama scientifico e industriale. Questi “punti di vista” esterni aiuteranno a decodificare le grandi sfide contemporanee.

All’interno del documento, l’Ente intende dare visibilità all’ecosistema della sostenibilità genovese, valorizzando il ruolo delle aziende partecipate che, attraverso la propria attività, contribuiscono concretamente al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Città.