Comune di Rapallo, garantita la dignità dei servizi funebri per le persone indigenti fino al 2029

Rapallo. L’Amministrazione Comunale di Rapallo ha formalizzato l’affidamento dei servizi funebri destinati a persone indigenti, sole o in stato di abbandono decedute nel territorio comunale, assicurando il decoro necessario anche nelle situazioni di maggiore fragilità sociale. A seguito della procedura esplorativa, sono due le realtà che hanno manifestato la propria disponibilità e che opereranno per conto dell’Ente fino al 31 dicembre 2029: si tratta delle Onoranze Funebri “Rezzio-Pendola”, con sede a Rapallo, e della “RG Servizi e Soluzioni Funebri”, con sede a Genova.

In un’ottica di massima trasparenza e correttezza gestionale, l’Amministrazione provvederà ad affidare i servizi a queste imprese nel pieno rispetto del principio di rotazione previsto dalla normativa. L’accordo stabilisce tariffe fisse ed esenti I.V.A., fissate a 1.300,00 Euro per i funerali che prevedono l’inumazione e a 2.100,00 Euro per quelli con cremazione. Il Comune riconoscerà inoltre eventuali costi aggiuntivi documentati per i diritti legati al trasporto, come i diritti di uscita della salma da altri territori.

«Assicurare una degna sepoltura a chiunque, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche o dalla mancanza di legami familiari, è un dovere di civiltà a cui la nostra Amministrazione non intende rinunciare – dichiara il Sindaco Elisabetta Ricci – Con questo provvedimento non solo garantiamo un servizio essenziale, ma riaffermiamo il valore della dignità umana, mettendo la solidarietà e il rispetto al centro delle nostre politiche sociali».

Sull’importanza della programmazione interviene anche il Consigliere comunale con incarico ai Servizi Cimiteriali, Andrea Rizzi: «La scelta di un affidamento di lungo termine, con validità fino al 2029, ci permette di strutturare il servizio in modo solido e trasparente. Grazie alla disponibilità delle ditte individuate e all’applicazione rigorosa del principio di rotazione, garantiamo alla comunità di Rapallo risposte tempestive, professionali e rispettose del decoro del luogo sacro in ogni circostanza».