Commissione Cultura, Bianchi e Bordilli: “Su Palazzo Ducale presentazione manchevole e non reale”

Genova. “É sembrato quasi che Palazzo Ducale fosse stato contagiato dal mood dell’Amministrazione Salis di dare notizie superficiali e non verificate visto che in commissione ci hanno presentato un evento della propria programmazione “Notte prima degli esami – vent’anni dopo” come inserito nella rassegna ‘Orientamenti’ di Regione Liguria quando in realtà non é così” spiegano Alessandra Bianchi capogruppo di FDI e Paola Bordilli capogruppo Lega a margine della commissione odierna.

“Dispiace prender atto di questo tipo di comunicazione ed aver dovuto presentare più volte la domanda ed insistere per ottenere quella che si è rivelata essere la verità: ossia che, diversamente da quanto dichiarato, non fa parte di Orientamenti” aggiunge Paola Bordilli.

“Inoltre l’evento ha come main sponsor l’Outlet di Serravalle che di certo non è in linea con le logiche e le attività che sono state svolte per la promozione e la valorizzazione in punto turismo e realtà del territorio” conclude Alessandra Bianchi.