  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Centrodestra

Commissione Cultura, Bianchi e Bordilli: “Su Palazzo Ducale presentazione manchevole e non reale”

Critiche sulla programmazione di un evento dedicato al film "Notte prima degli esami" e alla sponsorship dell'Outlet di Serravalle

de ferrari palazzo ducale

Genova. “É sembrato quasi che Palazzo Ducale fosse stato contagiato dal mood dell’Amministrazione Salis di dare notizie superficiali e non verificate visto che in commissione ci hanno presentato un evento della propria programmazione “Notte prima degli esami – vent’anni dopo” come inserito nella rassegna ‘Orientamenti’ di Regione Liguria quando in realtà non é così” spiegano Alessandra Bianchi capogruppo di FDI e Paola Bordilli capogruppo Lega a margine della commissione odierna.

“Dispiace prender atto di questo tipo di comunicazione ed aver dovuto presentare più volte la domanda ed insistere per ottenere quella che si è rivelata essere la verità: ossia che, diversamente da quanto dichiarato, non fa parte di Orientamenti” aggiunge Paola Bordilli.

“Inoltre l’evento ha come main sponsor l’Outlet di Serravalle che di certo non è in linea con le logiche e le attività che sono state svolte per la promozione e la valorizzazione in punto turismo e realtà del territorio” conclude Alessandra Bianchi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.