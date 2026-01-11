Commemorazione incendio Rossiglione, Piccardo (Pd): “Resistenza riconoscente memoria e impegno sempre vivo”

Rossiglione. La vicecapogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Katia Piccardo, ha partecipato questo pomeriggio, in rappresentanza del consiglio regionale della Liguria, alla commemorazione dell’81esimo anniversario dell’incendio nel cuore della borgata di Rossiglione Inferiore e del sacrificio dei partigiani Mario, Pirata, Sten in località Lagoscuro e dei caduti civili di quei drammatici eventi.

“Mantenere vivo il ricordo di quei giorni così cupi e del sacrificio di chi ha combattuto per la nostra libertà, per permettere alle nostre vite di essere oggi libere – dichiara Piccardo – è un dovere morale che ci consegna l’impegno di portare avanti con coerenza quel testimone di dedizione, solidarietà, giustizia sociale che fu alla base delle loro coraggiose scelte per la libertà, la dignità e la costruzione dell’Italia libera e democratica. Seppero da che parte stare e lo fecero senza mai cedere, senza mai crollare, fino al più estremo dei sacrifici. Perirono nel tentativo, soffocato nel sangue, di liberare Cesare Dattilo, il comandante Oscar, mentre inermi cittadini perirono in mezzo alle fiamme appiccate vigliaccamente dai Tedeschi. Il nostro ricordo oggi è andato anche ai cittadini rossiglionesi deportati nei lager nazisti. Oggi, con il sindaco di Rossiglione Omar Peruzzo, la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, il presidente provinciale dell’Anpi di Genova Massimo Bisca abbiamo ricordato il loro sacrificio e il loro impegno”.

“Ringraziamo – aggiunge Piccardo – il senatore Lorenzo Basso, gli Onorevoli Valentina Ghio, Luca Pastorino per essere stati con noi, i numerosi sindaci e loro delegati, le rappresentanze della Città Metropolitana con il consigliere delegato Stefano Damonte, del Comune di Genova con il vicesindaco Alessandro Terrile, il consigliere regionale Simone D’Angelo, il consigliere del Comune di Genova Claudio Chiarotti, la vicepresidente del municipio Ponente Annalaura Ghigliotti, il presidente dell’Anpi di Alessandria Roberto Rossi, le associazioni intervenute e tutti coloro che, con il proprio contributo, permettono che questa manifestazione mantenga vivo il ricordo di quei tragici eventi”.

“L’antifascismo è il sale, il fondamento della nostra Costituzione: un valore da difendere e trasmettere alle nuove generazioni contro ogni forma di odio e autoritarismo, per questo ai cittadini rossiglionesi che quest’anno compiono 18 anni è stata consegnata dall’amministrazione comunale una copia di quello straordinario ‘libricino’, linfa vitale della vita civile: ringraziamo i ragazzi e le loro famiglie per essere stati con noi”.

“Come istituzioni – conclude Piccardo – abbiamo il compito di proteggere questa memoria e di farla vivere, mai scolorita, e concretizzarla nel promuovere libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti umani e nel costruire cammini di pace di cui il nostro martoriato mondo, insanguinato da oltre 60 terrificanti teatri di guerra e sopraffazione, ha bisogno come dell’ossigeno. Soltanto così saremo all’altezza di onorare chi ha sacrificato la propria vita per costruire una società democratica”.