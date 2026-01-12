Costituito a Genova il comitato “Società civile per il no al referendum costituzionale”

Genova. Mercoledì scorso, presso la Camera del lavoro di Genova, si è costituito il comitato genovese della “Società civile per il no al referendum costituzionale”.

Il comitato, al quale al momento hanno aderito CGIL Genova, Anpi, Arci, Udu, tavolo no Autonomia Differenziata, Auser, Libera, Rete studenti medi, Udi, Giuristi democratici, Legambiente Liguria, Acli Liguria, Coordinamento Democrazia Costituzionale, rappresenta la declinazione territoriale del comitato nazionale che si è costituito lo scorso 20 dicembre a Roma.

“Vota no per difendere giustizia, Costituzione, democrazia” è lo slogan scelto dal comitato che nei prossimi mesi sarà impegnato nella campagna referendaria per il no al referendum.

Per il comitato la riforma è inutile e dannosa, perché non risolve i problemi della giustizia e perché scardina i pilastri sui quali si basa la nostra democrazia come quello del controllo tra poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario. La giustizia ha molti problemi (processi lenti, mancanza di personale, e così via) che non saranno risolti dalla riforma che invece vedrà triplicati i costi di gestione.

Per informare cittadine e cittadini sui contenuti del referendum e perché votare no, il comitato referendario genovese inizierà nei prossimi giorni a promuovere attività sul territorio, eventi diffusi e una serie di campagne informative per dare risalto al tema referendario e di sensibilizzazione al voto.