Come scrivere una fiaba, tre laboratori online gratuiti coi vincitori del Premio Strega

Sestri Levante. Un’opportunità unica per scoprire i segreti della scrittura fiabesca, approfondire il processo creativo e confrontarsi con autori di fama nazionale. In occasione della 59ª edizione del Premio Andersen – Baia delle Favole, tornano i webinar gratuiti rivolti a scrittori emergenti, insegnanti, operatori dell’infanzia e appassionati di letteratura. Con il ciclo “Scrivere una fiaba con tre Premi Strega”, il Comune di Sestri Levante, in collaborazione con Mediaterraneo, porta sul web tre degli autori più acclamati della letteratura per ragazzi: Alessandro Barbaglia, Sara Marconi e Maddalena Vaglio Tanet.

I tre protagonisti del ciclo di laboratori online

Dal 4 al 18 febbraio 2026, gli scrittori, vincitori del prestigioso Premio Strega Ragazze e Ragazzi, guideranno tre laboratori gratuiti, pensati per diverse categorie di partecipanti, ma aperti a tutti.

Ogni incontro rappresenta un’occasione di approfondimento su come si costruisce una fiaba, esplorando le varie sfumature della narrazione, dalle dinamiche del racconto alla fantasia che alimenta il mondo delle fiabe.

Il programma dei laboratori online (tutti disponibili su piattaforma Zoom):

4 febbraio 2026, ore 19.00

Sara Marconi (Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2025)

“Cappelli di paglia e amici invisibili” – Giocare insieme a scrivere storie per insegnanti e operatori dell’infanzia

11 febbraio 2026, ore 17.00

Alessandro Barbaglia (Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021)

“Scusi, per il drago?” – Istruzioni per perdersi nel bosco delle fiabe e uscirne vivi, pensato per ragazzi 11-16 anni

18 febbraio 2026, ore 19.00

Maddalena Vaglio Tanet (Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2024)

“Era buio dentro il lupo” – Cos’è una fiaba? Da dove viene e dove va? Il laboratorio per adulti

Come partecipare

La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso la piattaforma Eventbrite, con un massimo di 500 posti per ciascun incontro. Ogni laboratorio durerà circa 90 minuti e sarà moderato dalla scrittrice genovese Barbara Fiorio, Premio Selezione Bancarellino 2022.

Premio Andersen – Baia delle Favole 2026: c’è ancora tempo per partecipare

Il Premio Andersen – Baia delle Favole, il concorso letterario più prestigioso d’Italia dedicato alla letteratura per ragazzi, ha prorogato al 10 marzo 2026 il termine per inviare le fiabe inedite. La partecipazione al concorso non è vincolata ai laboratori, ma questi rappresentano un’importante occasione di preparazione. Le categorie di partecipazione sono sei, da quelle per bambini e ragazzi (dai 3 ai 17 anni) a quelle per adulti, illustratori e anche per opere in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese e russo).

Le fiabe inviate devono essere inedite, mai pubblicate online e non premiate in altri concorsi. Le opere saranno valutate da una giuria di esperti che assegnerà i premi per ogni categoria.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, consulta il sito ufficiale: www.andersensestri.it.