Disavventura

Colti dal buio in gita sul monte di Portofino, intervento di soccorsi per due giovani turisti

Chiamati i soccorsi, la centrale operativa dei vigili del fuoco è riuscita a farsi comunicare le coordinate Gps grazie al telefono cellulare

Generico gennaio 2026

Genova. Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio due ragazzi di nazionalità francese, in escursione sul monte di Portofino, sono stati colti dal buio e sono rimasti bloccati.

Chiamati i soccorsi, la centrale operativa dei vigili del fuoco è riuscita a farsi comunicare le coordinate Gps grazie al telefono cellulare.

I vigili del fuoco di Rapallo, viste le coordinate, si sono accorti che si trovavano nei pressi della Abbazia di San Fruttuoso.

Di lì, la scelta di raggiungerli via mare grazie al gommone in dotazione.

Caricati a bordo in buone condizioni di salute, sono stati trasportati a Santa Margherita Ligure.

