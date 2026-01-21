  • News24
Disagi

Tir in ingresso in porto dopo i giorni di burrasca, coda fino a 7 km sull’autostrada A10

Dal primo pomeriggio si sono registrati forti rallentamenti tra Arenzano e Pra', e tra Pegli e Pra', per il traffico intenso sulla viabilità di ingresso ai terminal

Genova. Fino a sette chilometri di coda tra Arenzano e Pra’, sull’autostrada A10 in direzione Genova, e circa due chilometri di coda tra Pegli e Pra’, in direzione del ponente, sono segnalati dal sito di Aspi per questo primo pomeriggio di venerdì 21 gennaio.

I disagi si sono registrati a causa di rallentamenti e ingorghi sulla viabilità ordinaria, o meglio, per gli accessi ai varchi portuali.

Nei giorni scorsi l’operatività del terminal Psa di Pra’ è stata limitata a causa delle forti raffiche di vento e quindi oggi, calata la burrasca, molti dei tir container che erano in attesa, stanno entrando in porto, provocando un inevitabile intasamento.

Secondo il terminal la situazione dovrebbe risolversi nel giro di poche ore. Intanto si registrano code anche sulla viabilità ordinaria, in particolar modo sulla Statale Aurelia.

