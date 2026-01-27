Il Comune di Genova dice no al circo con gli animali: bloccato lo spettacolo della compagnia Orfei

Genova. Niente circo con animali sul territorio genovese. A imporre il divieto è stato il Comune, che ha negato l’autorizzazione al circo Africa di Paolo Orfei, atteso a Genova dal 12 al 16 febbraio.

Francesca Ghio, consigliera di Avs con delega alla tutela degli animali, ha annunciato la decisione anticipando anche il deposito di una mozione finalizzata a sollecitare il Governo ad attuare la Legge delega n. 106 del 2022, che bandisce gli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. A oggi, in attesa di una legge definitiva, sono infatti i singoli Comuni a decidere se consentire o meno ai circhi con animali di esibirsi nelle città, passando attraverso l’autorizzazione all’attendamento.

“Ringraziamo il Comune di Genova per la scrupolosità con cui ha esaminato la richiesta di attendamento del circo, così come la consigliera Ghio per l’impegno dimostrato e per la mozione annunciata – è stato il commento della LAV – Ci auguriamo che la mozione ottenga il sostegno trasversale da parte di tutte le forze politiche: il superamento dello sfruttamento degli animali nei circhi è un tema non più procrastinabile. Oltre il 76% degli italiani è contrario all’uso degli animali nei circhi e quasi 4 italiani su 5 (79%) sono favorevoli a destinare i fondi pubblici, attualmente devoluti ai circhi con animali, solamente a favore di circhi che si riconvertiranno, proponendo spettacoli con giocolieri, trapezisti e altri numeri, senza l’uso di animali”.

Per il Comune di Genova si tratta del primo provvedimento di questo genere. Nel 2019 il Consiglio aveva approvato all’unanimità una mozione presentata dall’allora consigliera di opposizione del Pd Cristina Lodi che impegnava il Comune a far rispettare le normative nazionali e regionali in materia di attendamento dei circhi con animali in città e a tutelar il benessere animale, e nel 2022 era stato approvato un ordine del giorno straordinario sul tema, ma l’allora amministrazione aveva allora sottolineato l’impossibilità di vietarli in assenza di una legge.

Gli uffici comunali in questo caso hanno vietato al circo di occupare il suolo pubblico con il tendone, un provvedimento che non è escluso però possa essere impugnato davanti al Tar come accaduto in altre città che hanno preso decisioni simili.