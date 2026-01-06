Cimento dell’Epifania nelle acque di Sturla: anche una 91enne tra i cinquanta coraggiosissimi che hanno sfidato il gelo

Genova. Questa mattina, nello specchio acqueo antistante la Sportiva Sturla, si è svolta la 36a edizione del Cimento dell’Epifania. Una cinquantina le donne e gli uomini di ogni età e abilità che si sono tuffati in mare: veri e propri temerari, capaci di andare oltre il freddo registrato dai quattro gradi di temperatura. Tra loro la signora Luisa Cattoni, classe 1934 premiata come cimentista più anziana insieme al signor Alberto Fenucci (classe 1938).

“La storia della Sportiva Sturla va avanti da oltre 105 anni, una storia di sport, di socialità e anche di coraggio perché oggi ci vuole una bella tempra per questo Cimento – afferma la Sindaca Silvia Salis, presente in spiaggia – C’è tanto entusiasmo ogni anno per questo evento che grazie al sodalizio biancoverde rinnova una tradizione davvero speciale all’insegna dello stare insieme in modo sano e rigenerativo”.

“Il Cimento rappresenta il modo migliore per inaugurare l’anno delle nostrr attività sportive – afferma la Presidente della Sportiva Sturla Albertina Ticò – La nostra Sportiva Sturla vuole consolidarsi come presidio sociale di valore grazie alle molteplici opportunità sportive per le famiglie”. Dopo il bagno e le premiazioni, pasta e fagioli per tutti.