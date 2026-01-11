Cimento invernale a Boccadasse, in cinquanta per il tuffo: “Meno gelido del previsto”

Genova. Questa mattina a mezzogiorno in punto, complice la splendida e mite giornata, una “marea” allegra e colorata, formata da circa cinquanta partecipanti di ogni età, ha conquistato le acque di Boccadasse, incitata e sostenuta da un folto pubblico e da tanti curiosi.

Si è così rinnovato l’ormai tradizionale appuntamento con il cimento invernale organizzato in favore della Croce Bianca Genovese dal Rotary Club Genova San Giorgio e da Inner Wheel Genova Sud Ovest, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Genova Medio Levante.

L’acqua non era neanche così fredda come temuto, infatti qualcuno ne ha approfittato per un vero e proprio bagno prolungando la permanenza in mare.

“In questa splendida giornata di sole, che ha attirato un nutrito gruppo di partecipanti, ringraziamo il Rotary Club Genova San Giorgio -ha dichiarato Carluccio Coscia, Consigliere di amministrazione della Croce Bianca Genovese- per tutto quello che riuscirà a raccogliere in favore della nostra Associazione. Grazie di cuore”.

“A questo cimento invernale hanno preso parte anche tanti ragazzi”, sottolinea Anna Palmieri, Presidente del Municipio Medio Levante. “Siamo ben contenti perché con questa raccolta fondi potremo destinare 750 euro alla Croce Bianca e speriamo che possano essere impiegati in tante attività della Pubblica Assistenza, a noi molto cara poiché risiede nel nostro Municipio; siamo sempre pronti ad aiutarla e speriamo che l’anno prossimo partecipino ancora più persone”.

“L’acqua era abbastanza fresca ma questo non ha assolutamente fermato questo quarto cimento, che ormai sta diventando una tradizione del Rotary Club Genova San Giorgio”, afferma il Presidente del Club, Benedetto Gritta. “I Rotariani devono impegnarsi in prima persona non solo raccogliendo denaro ma anche facendo azioni concrete. Questa alleanza che ormai dura da molti anni è una cosa bellissima e speriamo che i militi della ‘Croce’ possano non patire il freddo quando escono a soccorrere la cittadinanza. Grazie alla Pro Loco di Boccadasse per aver messo a disposizione i propri locali e al Municipio Medio Levante per averci offerto ancora una volta questa perla di Genova”.

La Presidente del Rotaract Genova San Giorgio, Gloria Androulidakis, ribadendo l’impegno del proprio gruppo giovani, ha affermato che “i coraggiosi che si sono tuffati in mare sono stati quattro ma siamo venuti in una quindicina, siamo stati invitati dal nostro Rotary padrino e ci siamo molto divertiti; siamo sempre pronti e aperti a nuove esperienze per cercare di fare qualcosa di buono ogni giorno”.

Al termine della manifestazione sono stati offerti ai partecipanti focaccia e bevande calde presso i locali della Pro Loco Maris Boccadasse, che ha messo a disposizione i propri locali come punto d’appoggio.