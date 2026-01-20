  • News24
Attenzione

Il ciclone Harry sferza anche la Liguria: venti oltre i 100 km/h sulla costa e mare molto mosso

Dalla serata leggera attenuazione dell'intensità del vento grazie allo spostamento del ciclone e alla sua attenuazione ma domani ancora vento forte: ecco dove sta colpendo con maggiore intensità

mareggiata sturla mare mosso
Foto d'archivio

Genova. “Come segnalato dall’avviso meteo di ieri, venti settentrionali fino a burrasca forte hanno interessato la nostra regione con una raffica di 103 km/h a Loano, di 89 km/h ad Arenzano nelle ultime ore, a Savona 74 km/h. La causa della persistenza della forte ventilazione è dovuta alla presenza del ciclone Harry che interessa il mediterraneo occidentale con abbondanti piogge e mareggiate intense sulle isole maggiori e il sud Italia”.

A scriverlo in una nota stampa Arpal, che avverte: “Nella giornata di oggi ancora venti forti con raffiche fino a burrasca o localmente burrasca forte sul centro ponente (70-90 km/h) in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali esposti dove localmente i valori potranno essere maggiori, 50-60 km/h sul centro levante”

Dalla serata leggera attenuazione dell’intensità del vento grazie allo spostamento del ciclone e alla sua attenuazione. Si segnala anche mare molto mosso sui capi esposti del ponente ed agitato a largo. Domani, mercoledì 21 gennaio, ancora venti forti settentrionali con raffiche 50-60 km/h fino a metà giornata sul centro ponente in progressiva attenuazione dal pomeriggio. Giovedì 22 gennaio sarà una giornata di attesa in vista di un probabile peggioramento previsto per venerdì e per il prossimo weekend che potrebbe portare piogge e neve a bassa quota

