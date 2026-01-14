Chiavari, riqualificazione in via Pianello: al via il secondo lotto dei lavori sui marciapiedi

Chiavari. Sono iniziati i lavori del secondo lotto di rifacimento dei marciapiedi e delle asfaltature in via Pianello, nel tratto compreso tra i civici 8 e 10G, nell’ambito del programma di manutenzione del patrimonio stradale cittadino, per un importo complessivo di 44.601,89 euro.

L’intervento prevede il completo rifacimento dei marciapiedi, la realizzazione di scivoli per persone con disabilità in prossimità degli attraversamenti pedonali, l’inserimento di percorsi tattili Loges, la tinteggiatura della ringhiera e l’asfaltatura dell’area parcheggio presente.

L’opera si inserisce nella programmazione degli interventi di manutenzione urbana dell’amministrazione comunale e ha l’obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e decoro di una zona particolarmente frequentata, con una specifica attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il secondo lotto dà continuità al primo intervento, recentemente avviato, che ha interessato un tratto di oltre 200 metri tra i civici 2 e 8, per una lunghezza complessiva di circa 230 metri e un investimento superiore ai 40 mila euro.

“Con questo intervento – commenta l’assessore, Paolo Garibaldi – proseguiamo il lavoro avviato con il primo lotto di riqualificazione di via Pianello, dando continuità a un progetto orientato alla sicurezza, all’accessibilità e al decoro urbano. Si tratta di un percorso programmato, che tiene conto delle esigenze dei residenti e di chi percorre quotidianamente queste strade. La nostra attenzione è rivolta all’intera rete stradale cittadina, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la qualità della viabilità e la vivibilità degli spazi urbani”.