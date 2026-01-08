  • News24
Allarme

Chiavari, canna fumaria scatena un incendio sul tetto: due coniugi lievemente intossicati

È successo in via per Maxena, all'interno tre persone che sono riuscite a mettersi in salvo

incendio tetto vigili del fuoco
Foto d'archivio

Chiavari. Paura mercoledì sera per un incendio che ha distrutto il tetto di un’abitazione in via per Maxena sulle alture di Chiavari.

L’allarme è scattato verso le 21.30, quando le fiamme partite dalla canna fumaria hanno intaccato la copertura dell’edificio. All’interno c’erano tre persone che sono riuscite a mettersi in salvo.

Due di loro, marito e moglie, hanno riportato una lieve intossicazione per il fumo respirato e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

Sul posto i vigili del fuoco con due squadre da Chiavari e un supporto dalla centrale di Genova. L’intervento si è concluso dopo tre ore.

