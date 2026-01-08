Chiavari, canna fumaria scatena un incendio sul tetto: due coniugi lievemente intossicati

Chiavari. Paura mercoledì sera per un incendio che ha distrutto il tetto di un’abitazione in via per Maxena sulle alture di Chiavari.

L’allarme è scattato verso le 21.30, quando le fiamme partite dalla canna fumaria hanno intaccato la copertura dell’edificio. All’interno c’erano tre persone che sono riuscite a mettersi in salvo.

Due di loro, marito e moglie, hanno riportato una lieve intossicazione per il fumo respirato e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

Sul posto i vigili del fuoco con due squadre da Chiavari e un supporto dalla centrale di Genova. L’intervento si è concluso dopo tre ore.