Centro storico: spaccio e coltelli e irregolari: triplice intervento della polizia locale

Genova. Tre distinte operazioni condotte dalla Polizia Locale hanno portato, nelle ultime ore, a significativi interventi a tutela della sicurezza urbana e del contrasto al degrado.

Nel pomeriggio del 12 gennaio la Polizia Locale ha tratto in arresto un cittadino senegalese, classe 2007, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo in piazza della Commenda, dove gli agenti hanno notato un cittadino italiano acquistare una dose di eroina dal pusher in cambio di denaro. Bloccato l’acquirente in via Buozzi, è stato trovato in possesso della sostanza e sanzionato per uso personale, con il ritiro della patente di guida. Il successivo fermo dello spacciatore ha permesso di sequestrare il denaro provento dell’attività illecita, mentre la perquisizione domiciliare in via Sampierdarena ha portato al rinvenimento di ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi. L’arrestato, irregolare sul territorio nazionale e già noto per precedenti di droga, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, convalidato il 13 gennaio dal Giudice, che ha disposto per lui l’obbligo di firma tre volte a settimana.

Nel pomeriggio di martedì, una agente della Polizia Locale, appena uscita dalla sede di via San Giorgio, è stata avvicinata e infastidita verbalmente da un giovane, identificato in un cittadino tunisino di 21 anni, con numerosi precedenti penali, risultato irregolare e già destinatario di un provvedimento di espulsione. Dopo gli accertamenti presso gli uffici del Corpo, l’uomo è stato affidato alla Polizia di Stato per il trasferimento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione, in vista della sua espulsione dal territorio nazionale.

Infine, nella notte di mercoledì, intorno alle 2.20, una pattuglia impegnata nei servizi notturni di vigilanza ha notato un individuo in atteggiamento sospetto in piazza Ferretto. L’uomo, un italiano di 57 anni, cercava di nascondere un oggetto nella giacca, mentre un passante segnalava agli agenti che potesse essere armato. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due coltelli da sub, uno di marca Cressi Sub (lama da 17 cm) e uno di marca Tecni Sub (lama da 15 cm). Entrambe le armi sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

“Le tre operazioni- dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi- confermano l’impegno costante della Polizia Locale di Genova nel contrasto allo spaccio, al degrado urbano e ai comportamenti che minacciano la sicurezza pubblica, grazie a un’attività quotidiana di presidio e controllo del territorio”