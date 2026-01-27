Ospedale Evangelico di Voltri, tutti d’accordo in Regione: “Nessuna chiusura per il centro nascite”

Genova. Approvato all’unanimità in consiglio regionale l’ordine del giorno dell’opposizione che impegna formalmente la giunta Bucci a confermare l’attività dei centri nascite del ponente di Genova, a partire da quello dell’ospedale Evangelico di Voltri. Un voto accolto “con soddisfazione”, da Gianni Pastorino (Lista Orlando), primo firmatario, e dai colleghi cofirmatari Katia Piccardo (Partito Democratico), Selena Candia (Alleanza Verdi Sinistra) e Stefano Giordano (Movimento 5 Stelle).

L’Evangelico, ricordano gli esponenti della minoranza, è una struttura che registra circa 600 parti all’anno, ben al di sopra delle soglie ministeriali, ed è l’unico presidio tra Genova e Savona.

“Il voto di oggi – spiegano – rappresenta un segnale politico chiaro e trasversale: tutta l’aula ha riconosciuto il valore strategico di un presidio fondamentale per l’assistenza materno-infantile e per un territorio ampio che comprende il ponente genovese e diverse valli dell’entroterra”.

“Questo atto – proseguono – fa seguito a una nostra interrogazione e mette finalmente fine alle illazioni che da mesi circolavano su una possibile chiusura. Illazioni che avevano creato incertezza tra operatori e famiglie e che rischiavano di indebolire un servizio di eccellenza, riconosciuto per qualità, sicurezza e prossimità”.

“Non si tratta solo di difendere una struttura – concludono Pastorino, Piccardo, Candia e Giordano – ma di affermare un principio: la sanità territoriale e i servizi di prossimità non possono essere sacrificati”.