Genova. Gli ultimi storici librai hanno smontato i banchi della Fiera del Libro in questi giorni. Sono ripartiti insieme a quel che resta del loro carico di libri, dischi in vinile, cd, giornali e tanto altro. La Fiera del Libro, la Fiera dei 100 anni come l’hanno ribattezzata, è stata un successo. Non solo commerciale, anche se ovviamente quest’ultimo resta un dato rilevante .

I 24 espositori hanno lavorato per 35 giorni, rispondendo alle richieste dei genovesi e dei turisti, ospitando una mezza dozzina di firmacopie con altrettanti autori, una decina di visite guidate del tutto gratuite e la vendita a offerta libera di migliaia di calendari il cui ricavato è già stato bonificato al conto corrente del Fondo per le Malattie Renali del Bambino dell’ospedale Gaslini . Serviranno, anzi sono già serviti ad acquistare un server professionale Lenovo ST650 V3, Servirà per migliorare la cura dei bambini seguiti presso l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto, oggi è fondamentale saper leggere e interpretare grandi quantità̀ di dati: risultati degli esami, informazioni cliniche, analisi molecolari, immagini e parametri che variano nel tempo.

«Siamo orgogliosi di questo risultato e felici per quello che è stata questa edizione che ci ha visto protagonisti tra il primo dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, l’anno in cui celebriamo i nostri 100 anni – dice Marcello Ambrogio, per tutti “Gino”, che è presidente del Consorzio della fiera del Libro – adesso diamo appuntamento a tutti i nostri clienti e alla città per la primavera, quando intorno al periodo di Pasqua, ci ritroveremo a Genova. Questa volta in piazza Matteotti. Avremo tante sorprese». Poi, rispetto al rapporto instaurato con il Comune: « Ringrazio gli assessori Tiziana Beghi e Giacomo Montanari che hanno inaugurato la Fiera con noi e hanno creduto nel nostro progetto. Con la sindaca Silvia Salis hanno compreso il valore aggiunto che sappiamo offrire. Tra beneficenza, visite gratuite, spazi per gli autori e la cultura».