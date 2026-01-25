La Sampdoria strappa un punto a Catanzaro, Gregucci: “Partita solida, bisogna lavorare sulla finalizzazione”

Il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. La Sampdoria non cura il mal di trasferta a Catanzaro e pareggia 0-0 nonostante una buona prestazione almeno per quarantacinque minuti. La classifica è impietosa: penultimo posto in classifica. Insomma, non il premio che si sarebbero meritati i blucerchiati dopo la performance odierna, eppure è così. Anche il commento di Angelo Gregucci nel post partita è a metà tra il soddisfatto per la solidità mostrata e il rammaricato per le occasioni sprecate.

Commenta Gregucci: “Abbiamo fatto una gara attenta e compatta, contro un avversario difficile da affrontare. I ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita. Ci è mancato qualcosina nella qualità negli ultimi metri. Abbiamo avuto delle opportunità e ne abbiamo lasciata una anche a loro. La prestazione è stata solida, eravamo dentro la partita. Nei dettagli però è mancato qualcosa, negli ultimi metri dovevamo essere più incisivi. Dobbiamo lavorare sulla finalizzazione“.

La rosa più profonda grazie ai nuovi acquisti permetterebbe di avere anche migliori soluzioni a partita in corso. Oggi però i cambi non hanno inciso particolarmente. Dichiara il tecnico: “Noi cerchiamo di scegliere il miglior undici a disposizione, ma con la consapevolezza che alla fine si gioca in sedici. Quelli che entrano devono essere pronti a determinare la gara”.

Nel complesso dunque un po’ di positività per la prestazione e negatività per quanto mostrato sottoporta. Conclude infatti Gregucci: “Bisogna sempre fare partite serie e solide come questa. Dobbiamo essere attenti in ogni situazione, ma bisogna finalizzare meglio e con più cattiveria. Torniamo a casa con un punto e una buona prestazione”.