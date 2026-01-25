La Sampdoria pareggia 0-0 a Catanzaro: blucerchiati penultimi in classifica

CATANZARO 0-0 SAMPDORIA

Buona la prima per Martinelli e Viti all’esordio in blucerchiato, meno la ventunesima per la Sampdoria. La squadra di Gregucci e Foti si ritrova catapultata in penultima posizione insieme al Mantova dopo lo 0-0 con il Catanzaro. Una buona prestazione nel primo tempo, un secondo invece con tante difficoltà. Il pareggio però è giusto perché le occasioni ci sono state da entrambe le parti. Sorprendentemente è con i calci d’angolo che la Samp si è fatta minacciosa (Abildgaard e Viti in avvio di gara, Depaoli nella ripresa). Le opportunità avute però non bastano per strappare qualcosa in più del punticino dalla trasferta calabrese che prolunga un astinenza fuori casa che dura da quasi un anno e mezzo. Fondamentale dunque la sfida di sabato prossimo alle 19:30 contro lo Spezia, un match che forse sa già di playout anticipato.

Catanzaro – Sampdoria, il primo tempo

La Sampdoria scende in campo con il 3-4-2-1, Pafundi e Cherubini alle spalle di Coda. L’approccio dei blucerchiati è senz’altro positivo con tanti palloni in verticale verso Coda poi bravo a smistare per i compagni. Una combinazione tra lui e Cherubini frutta il primo corner della partita, all’11’, da cui la Samp trae la più grande occasione della partita. Una doppia opportunità con il colpo di testa di Abildgaard respinto da Pigliacelli e il tentativo di Viti sulla ribattuta ancora neutralizzato da Pigliacelli. Nella seconda metà del primo tempo è invece più pericoloso il Catanzaro, anche se la difesa blucerchiata fa arrivare pochi palloni a Pittarello e Iemmello. Infatti non ci sono parate di Martinelli da segnalare. Si va dunque negli spogliatoi sullo 0-0.

Catanzaro – Sampdoria, il secondo tempo

Il buon approccio del primo tempo non viene replicato nella ripresa da una Samp più remissiva e scarica. Passano infatti tre minuti dal rientro in campo e su un cross dalla destra Pittarello prende il tempo a Depaoli e colpisce di testa da posizione ravvicinata. Riflesso sensazionale di Martinelli che rimedia alla marcatura troppo leggera del compagno (lo stesso errore che aveva portato al gol dell’Entella nella scorsa partita) e protegge la parità. I giallorossi sono minacciosi anche con Cissè che colpisce la traversa da fuori area. Il Doria risponde ancora da calcio piazzato con il colpo di testa di Depaoli sul primo palo respinto da Pigliacelli. Poi i blucerchiati difendono il pari con il cambio Bellemo-Pafundi che mostra l’intenzione di guadagnare il punto.

Catanzaro – Sampdoria, la cronaca

90+5′ Finisce come all’andata: pareggio a reti bianche al Ceravolo.

90+3′ Fallo di Giordano su Favasuli, punizione laterale per il Catanzaro. Cissè trova in area Cassandro che colpisce con il tacco, palla sull’esterno della rete.

90+1′ Corner per il Catanzaro, cercato Brighenti che anticipa Martinelli, uscito in maniera scellerata. Colpo di testa che fortunatamente per la Samp termina fuori.

90′ Assegnati cinque minuti di recupero.

85′ Ammonito Abildgaard che poi fa cenno alla panchina di essere a corto di energie. Ancora un cambio a disposizione, vedremo come lo useranno Gregucci e Foti.

82′ Bashi al posto di Frosinini nel Catanzaro, Bellemo al posto di Pafundi nella Sampdoria. Un cambio per proteggere lo 0-0?

79′ Pafundi tocca il pallone per Brunori che calcia. Tiro violento che viene respinto, pallone che addirittura viene bucato dalla deviazione del giocatore giallorosso.

77′ Fallo di Petriccione su Vulikic, punizione per la Samp da un’ottima mattonella. Pallone sulla luneetta dell’area di rigore, leggermente sul centro-sinistra. Brunori sul punto di battuta.

75′ Due cambi nel Catanzaro: entrano Di Francesco e Buglio, fuori Rispoli e D’Alessandro.

73′ Occasione Samp! Blucerchiati pericolosi da calcio d’angolo con un colpo di testa sul primo palo di Depaoli, si distende Pigliacelli che nega il gol.

71′ Verticalizzazione sbagliata da Vulikic, ne approfitta il Catanzaro che recupera. Servito in profondità Liberali che riceve da posizione defilata e avanza verso la porta. Arriva anche al tiro ma Martinelli copre bene il primo palo e respinge.

69′ Gregucci e Foti pescano dalla panchina: entra Begic al posto di Cherubini. Partita con un andamento a sprazzi per il numero 10 blucerchiato che ha alternato buone giocate ai soliti errori banali.

67′ Si fa vedere subito Liberali scippando il pallone a Vulikic. L’ex Milan cerca poi la conclusione da fuori area. Tentativo deviato è di facile presa per Martinelli.

66′ Aquilani cambia gli attaccanti: fuori Pittarello e Iemmello, dentro Pandolfi e Liberali.

65′ È invece la terza ammonizione nel Catanzaro quella raccolta da Frosinini per un intervento in netto ritardo su Henderson.

62′ Prima ammonizione nel Doria. Giallo per Henderson dopo un fallo su Rispoli.

60′ Destro di Pafundi da fuori area, deviazione di Cissè che concede il corner. Calcio piazzato allontanato dalla difesa giallorossa.

58′ Altro brivido provocato da Cissè che prima cerca l’assist per D’Alessandro ma trova l’intercetto di Hadzikadunic e poi va alla conclusione dal limite dell’area. Pallone però sul fondo.

57′ Si lascia ingolosire Brunori che cerca un tiro decisamente ambizioso a quaranta metri di distanza dalla porta. Decisamente più negativo l’approccio di questo secondo tempo rispetto a quanto di buono mostrato nel primo

56′ Seconda sostituzione nella Sampdoria. Esce Coda ed entra Brunori. Non si passa dunque alla doppia punta pesante ma si rimane con il centravanti unico.

53′ Traversa di Cissè. Numero del classe 2006 che fa tutto da solo, si gira al limite dell’area e calcia con il mancino da posizione leggermente defilata. Trema il legno, Catanzaro vicino al gol.

52′ Ottimo nel riflesso precedente Martinelli, decisamente meno nel gioco con i piedi. Poco fa un rilancio impreciso che ha regalato il pallone al Catanzaro a metà campo.

51′ Da sottolineare le colpe di Depaoli che ha marcato in maniera pessima Pittarello. Una dinamica simile a quella che aveva portato al gol di Parodi nell’Entella la scorsa settimana.

48′ Parata super di Martinelli! Cross dalla destra per il colpo di testa di Pittarello che prende il tempo a Depaoli e da pochi passi va vicino al gol. Risponde il portiere blucerchiato con un grandissimo riflesso.

46′ Ci prova subito Pafundi con un mancino da fuori area. Conclusione piuttosto debole, blocca Pigliacelli.

Si riparte con un cambio. Entra Vulikic al posto di Viti. Come detto un buon esordio del difensore, stupisce dunque la sostituzione a meno che non si tratti di un problema fisico,

Secondo Tempo

45+1′ Primo tempo che si chiude sul cross di Cherubini per il colpo di testa di Coda che termina alto. Sono della Samp le occasioni più pericolose del match con Abildgaard e Viti in avvio di gara. Poi un buon Catanzaro ma nessuna reale minaccia per Martinelli.

43′ Lancio profondo per Coda che gestisce il pallone e appoggia per Henderson. Troppo frettoloso lo scozzese che nonostante fosse da solo ha cercato subito il tiro. Palla lontana dalla porta di Pigliacelli.

42′ Cherubini lanciato in ripartenza dopo il corner giallorosso, trattenuta di Petriccione che commette fallo e riceve l’ammonizione.

41′ Pittarello riceve un cross dalla destra poi appoggia per Frosinini che conclude da fuori. Deviazione e primo calcio d’angolo per il Catanzaro.

38′ Palla persa da Coda, Brighenti riconquista e calcia da lontano ma Viti riesce a murare. Positivo sin qui l’esordio del difensore ex Empoli e Fiorentina che gioca sul centro-sinistra. A dire il vero un buon inizio di tutta la Samp che però è spesso imprecisa.

37′ Mancino di Rispoli da fuori area, pallone che termina alto e larghissimo.

34′ Cissè serve Iemmello in area, l’attaccante tenta il passaggio per Pittarello. Intercetta la difesa blucerchiata che fin qui si sta comportando bene, nessun pericolo dunque per Martinelli.

32′ Arriva la prima ammonizione della partita. Pafundi scappa via a Cassandro che lo stende.

30′ Giocata splendida di Coda che di prima intenzione serve Cherubini per il contropiede blucerchiato. Un uno contro tre gestito malissimo dal numero 10 che rallenta, si gira e una volta arrivati i compagni a supporto non li serve. L’ex Roma si fa rimontare e poi commette fallo.

27′ Pericoloso lancio di Petriccione per Pittarello, esce in maniera sprovveduta Martinelli che rischia di farsi sorprendere. Buon lavoro di Viti che costringe Pittarello a girarsi, prima che il pallone termini in fallo laterale.

24′ Cresce il Catanzaro. Prima un ottimo recupero di Henderson su Favasuli in area di rigore, poi l’avanzata di Cissè che però non trova compagni da servire.

21′ Blucerchiati aggressivi con tanta densità in mezzo al campo in fase di non possesso. I padroni di casa cercano di sfruttare le corsie per poi andare al cross verso Iemmello, fin qui però contenuto bene dai difensori della Sampdoria.

18′ La Samp cerca spesso la palla in verticale di Coda che prova a servire i compagni di prima sulla corsa, come nell’occasione precedente con Cherubini coinvolto. L’attaccante tenta ancora la stessa giocata dal lato opposto con Depaoli ma il pallone è impreciso.

15′ Risponde da palla inattiva il Catanzaro con la punizione laterale calciata da Petriccione che però non crea pericoli. Il cross non trova compagni e termina direttamente sul fondo.

11′ Samp pericolosissima! Corner battuto corto e pallone poi gettato in area da Giordano. Cross per Abildgaard che colpisce di testa, para Pigliacelli. Sulla ribattuta ci prova Viti, risponde ancora il portiere del Catanzaro.

10′ Manovra la Samp che riesce anche a trovare il primo corner del match con una buona combinazione tra Coda e Cherubini. Giro dalla bandierina per i blucerchiati.

5′ Fase di studio del match ancora senza grandi iniziative. Confermato l’assetto blucerchiato con il 3-4-2-1: Cherubini non fa la mezzala ma gioca più avanti.

Si comincia, primo possesso per il Catanzaro.

Primo Tempo

Squadre che entrano in campo, tra poco si parte. Arbitra Simone Sozza di Seregno, direttore di gara che ha anche arbitrato partite importanti di Serie A.

Aquilani non cambia in modo sostanziale la squadra ma compie solo due modifche. Forzate l’esclusione di Antonini e Pontisso, giocano Frosinini e Petriccione. Attenzione a Cissè, il più pericoloso nella gara d’andata nonostante lo 0-0.

Un po’ di novità nello schieramento blucerchiato con cinque cambi rispetto all’ultima partita. Spiccano le titolarità di Martinelli e Viti all’esordio con la Sampdoria. Senza Esposito cambia la struttura del centrocampo che passa a 4, con Giordano esterno sinistro. Pafundi e Cherubini coppia di fantasia, almeno sulla carta, alle spalle di Coda che oggi torna a fare il centravanti unico.

Catanzaro – Sampdoria, le formazioni

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Cassandro, Frosinini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Rispli, Cissè, D’Alessandro; Pittarello, Iemmello. A disposizione: Borrelli, Marietta, Pandolfi, Liberali, Di Francesco, Alesi, Bashi, Nuamah, Buglio, Pompetti, Di Chiara. Allenatore: Alberto Aquilani.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Depaoli, Conti, Henderson, Giordano; Pafundi, Cherubini; Coda. A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Casalino, Girelli, Palma, Riccio, Ricci, Brunori, Begic, Ferrari, Vulikic, Bellemo. Allenatore: Angelo Gregucci.

Catanzaro – Sampdoria, l’avvicinamento

Tirarsi momentaneamente fuori dalla zona calda o rimanere in fondo. La vittoria dello Spezia sull’Avellino e il colpaccio del Bari a Cesena costringono la Sampdoria a conquistare una vittoria per non essere penultima in classifica alla fine di questo turno. Vincere e andare a 21 punti invece porterebbe i blucerchiati al quattordicesimo posto, dunque con un vantaggio anche sui playout. Oltre alla classifica c’è anche il solito tabù trasferta da sfatare con il successo che manca dall’ormai noto 20 ottobre 2024.

La squadra di Gregucci e Foti, su cui continua a pendere la minaccia squalifica, va a Catanzaro. I giallorossi hanno ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei partite al Ceravolo, ma le prime due gare del 2026 – entrambe giocate però in trasferta – hanno portato due sconfitte. All’andata finì 0-0, con ancora Donati in panchina. Due pareggi anche l’anno scorso, prima con Sottil e poi con Evani. Nel 2023/2024 invece Pirlo perse la prima sfida a Marassi mentre vinse in Calabria con tripletta di Borini.